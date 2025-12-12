Chapa de Branquinho realiza almoço de adesão para a eleição do Sport

Severino Otávio, o Branquinho (Divulgação)

Às vésperas da eleição suplementar para definir o próximo presidente do Sport, o candidato Branquinho realizou um almoço de adesão da sua chapa “Sport Unido para Vencer”. O evento ocorreu na tarde desta sexta-feira (12) em um restaurante ao lado da Ilha do Retiro e contou com a presença de diversos apoiadores e nomes fortes ligados à política do clube leonino.

Marcaram presença no apoio à chapa os ex-presidentes Wanderson Lacerda, Gustavo Dubeux e João Humberto Martorelli. Ex-jogadores históricos do Sport e membros de uma das torcidas organizadas do clube também estiveram demonstrando o seu apoio.Nome tradicional e de boas relações dentro do Sport, Branquinho discursou para os presentes e pregou união para mudar a atuaL situação do Leão da Ilha. Em entrevista ao Canal Monti Show durante o evento, o candidato à presidência garantiu trabalho árduo e transparência em sua gestão caso eleito.“É um momento de muita reflexão sobre as dificuldades que nós vamos encontrar se eleito, mas com muita disposição para trabalhar e para zelar pelo dinheiro do clube. E muita transparência também, o associado do Sport tem que saber de tudo que se passa no clube”, disse Severino Otávio, o Branquinho.

O ex-presidente, de 80 anos, confirmou a sua candidatura com a cédula de número 30. O empresário José Roberto Moura será o candidato a vice no mandato tampão, que vai cobrir o restante do biênio 2025/2026. A eleição suplementar que definirá o próximo presidente do Sport acontece nesta segunda-feira (15).

