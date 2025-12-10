Chapa de oposição "Leões pela Mudança" é lançada para a eleição do Sport

Matheus Souto Maior, candidato a presidente do Sport (Caio Antunes / DP)

Aconteceu nesta quarta-feira (10) o lançamento oficial da chapa de oposição “Leões Pela Mudança” para a eleição do Sport. O evento de adesão da campanha ocorreu em um restaurante ao lado da Ilha do Retiro e contou com a presença da imprensa, apoiadores e nomes ligados à chapa, além de membros da principal Organizada do clube. A candidatura é encabeçada por Matheus Souto Maior, trazendo Kadico Pereira como vice-presidente, e promete o clube rubro-negro competitivo em 2026.

No lançamento, o candidato à presidência destacou aspectos importantes da gestão em caso de vitória no pleito eleitoral. Matheus Souto Maior detalhou como deve ocorrer a montagem do elenco e em que situação estará o clube leonino na próxima temporada.

“O orçamento que nos foi passado já é com a possível venda de Zé Lucas. Nós não temos 100% de certeza, mas imaginamos pelas conversas que tivemos uma média de R$ 60 a 65 milhões de orçamento previsto. A gente tem uma ideia da situação do clube colhendo de diferentes fontes. É uma situação complexa, mas o Sport tem uma marca muito forte e a gente entende que tem como encontrar alternativas para ter um ano exitoso”, disse o candidato.

“O elenco da gente não é um elenco de ‘terra arrasada’. O ano foi terrível, mas em um recorte de Daniel Paulista com esse mesmo elenco, o Sport conseguiu fazer jogos disputados em uma Série A. Se vier um treinador que entenda a realidade do Sport, o time é competitivo com todos esses jogadores que estão hoje. Óbvio que a realidade financeira será diferente, então os jogadores que têm um salário maior vão precisar entender isso”, completou.



Matheus Souto Maior também já indicou o perfil do treinador que será contratado caso a chapa seja eleita para o mandato tampão em 2026. O nome do novo técnico, inclusive, não passou por um consenso no Comitê de Transição do clube e as negociações só serão concretizadas após o resultado oficial da eleição.

“O treinador precisa entender o DNA do Sport. Ele vai precisar entender onde a gente está e entender que a gente vai brigar pelo acesso (Série B), mas ele precisa também ter noção do que significa ser Sport. O Sport é um time que se entrega muito, que tem muita vontade e que todo jogo briga até o fim. O treinador precisa ter esse perfil e também conhecer um pouco do Sport”, pontuou Matheus Souto Maior.

Departamento de futebol

Ainda no lançamento da chapa, o candidato a próximo chefe do executivo do Sport também detalhou como será a disposição do departamento de futebol rubro-negro. Passando por diferentes estruturas nas últimas temporadas, Matheus Souto Maior pretende dar robustez ao departamento.

“A gente vai ter um executivo de futebol que vai ser o responsável por fazer o intermédio com o presidente, por definir a estratégia do trabalho e apoiar nas contratações. Você tem um gerente de futebol, que é o cara mais responsável pela logística, dia a dia e bem-estar dos atletas. E você tem um coordenador técnico, que vai olhar para os jogadores analisando a parte técnica. A gente tem esse três papéis muito bem definidos e a gente vai buscar compor o time da melhor forma”, externou o candidato.