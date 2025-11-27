Sacrifício: Neymar treina mesmo lesionado e pode enfrentar o Sport na Vila Belmiro

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Santos, Neymar (Rafael Vieira)

Na última terça-feira (25), Neymar foi diagnosticado com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ainda assim, o atacante participou normalmente dos treinos e avalia atuar na reta final do Brasileirão, inclusive já nesta sexta-feira (28), contra o Sport, pela 36ª rodada.

Em meio ao problema no joelho, Neymar pode até entrar em campo no "sacrifício" para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento. Contrariando a recomendação do departamento médico, o camisa 10 pediu para participar da atividade no CT Rei Pelé e concluiu todo o treinamento. O jogador fará de tudo para estar à disposição no confronto decisivo para o Peixe.

Após atuar os 90 minutos na vitória sobre o Mirassol, Neymar foi poupado contra o Internacional, no Beira-Rio. Agora, com o Santos abrindo a zona de rebaixamento com 38 pontos, o duelo diante do Sport, lanterna e já rebaixado, ganha contornos de decisão na Vila Belmiro. O Leão da Ilha, por sua vez, cumpre tabela na reta final do campeonato.

Último duelo

No primeiro turno, Neymar e o Santos enfrentaram o Sport na Ilha do Retiro. O duelo, realizado em 26 de julho, pela 17ª rodada, terminou empatado em 2 a 2. O Sport chegou a abrir 2 a 0 no placar e, mesmo com um jogador a mais desde a reta final do primeiro tempo, permitiu o empate.