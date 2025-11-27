Saiba quando deve ser a eleição do Sport após renúncia do presidente Yuri Romão

Após as saídas do presidente e vice, o Sport inicia imediatamente o processo eleitoral para definir o próximo chefe do executivo

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

Após a oficialização das renúncias do presidente Yuri Romão e do vice-presidente Raphael Campos, o Sport passará por uma nova eleição para definir o próximo chefe do executivo do clube.

Apesar da renúncia do atual mandatário ter efeito a partir de 12 de dezembro, o Conselho Deliberativo leonino já iniciou de maneira imediata o processo eleitoral. Em contato a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente do Conselho, Ademar Rigueira, confirmou os próximos passos após a vacância dos cargos.

Segundo o presidente do órgão, as novas eleições deverão ocorrer no dia 15 de dezembro no Sport. Com isso, os possíveis candidatos terão um prazo de um pouco mais de duas semanas para se prepararem para o pleito.

A eleição para o próximo presidente rubro-negro será direta, com participação dos sócios, em formato de um mandato tampão até o fim de 2026, prazo original de término da atual gestão.

