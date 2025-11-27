Polêmica: Sport e Imply divergem sobre valores de rescisão contratual; entenda

Ilha do Retiro, casa do Sport (Danillo/ Sport)

O Sport anunciou que o contrato com a atual prestadora de serviços, Imply, será encerrado em 31 de dezembro de 2025. O clube explicou que a decisão ocorreu após a Imply não igualar a proposta apresentada por um terceiro, inviabilizando o exercício do direito de preferência previsto no contrato.

A nova parceira, BaladaApp, assumirá os compromissos financeiros da transição, incluindo a multa contratual de R$ 1,55 milhão e a antecipação de receita de R$ 2,7 milhões, totalizando R$ 4,2 milhões. O clube destacou que a mudança busca melhores condições comerciais e maior eficiência na gestão de serviços.

Confira nota oficial do Sport sobre a saída da Imply:

Vale esclarecer que a atual prestadora de serviços, Imply, detentora do direito de preferência previsto em contrato, foi previamente contatada para exercê-lo. No entanto, as condições apresentadas foram inferiores às da BaladaApp. Assim, nesta quarta-feira (26), a Imply foi comunicada de que seu vínculo será encerrado em 31/12/2025, conforme previsão contratual.

A nova plataforma parceira arcará com os valores da multa contratual decorrente da rescisão unilateral por parte do Clube, no montante de R$ 1.550.000,00, além de R$ 2,7 milhões referentes à antecipação de receita – totalizando valor de R$ 4.2 milhões.

O Sport agradece à empresa por todo o período em que estiveram juntos, reafirmando, ainda, que seguirá priorizando soluções que fortaleçam sua governança, aprimorem a experiência do seu torcedor, que sejam financeiramente relevantes e que contribuam para a eficiência administrativa do Clube.



Versão da Implay

Por outro lado, a Imply informou ao Diario de Pernambuco que o clube teria assinado contrato com validade até 31 de dezembro de 2028. A empresa também destacou que realizou investimentos na instalação de novas cadeiras no estádio Ilha do Retiro e adiantamentos de valores significativos, o que, segundo a prestadora, poderia elevar o valor da multa rescisória para cerca de R$ 20 milhões.



Confira nota oficial da empresa Imply:

A Imply informa que possui contrato vigente com o Sport Club do Recife até 31 de dezembro de 2028. Todas as obrigações previstas seguem plenamente atendidas, com total dedicação à excelência dos serviços prestados.

Parceiro da Imply desde 2022, o clube utiliza um ecossistema completo de soluções que integra venda de ingressos, gestão de sócios, mensalidades e programas de vantagens, aplicativo oficial, controle de acesso, suporte técnico contínuo e consultorias especializadas para aprimorar processos e resultados. Além disso, o Sport recebeu aporte da Imply para a instalação de novas cadeiras no estádio Ilha do Retiro e também adiantamentos de valores significativos.

Em caso de rescisão antecipada e unilateral por parte do Sport, o contrato estabelece multas, lucros cessantes e valores devidos de adiantamento de receita que somam cerca de R$ 20 milhões de reais.