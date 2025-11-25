Meta indefinida: Sport vive novela com goleiros e negociações cruzadas para 2026

Goleiros Gabriel Vasconcelos e Caíque França durante treinamento do Sport no Centro de Treinamento (Paulo Paiva/Sport Recife)

O ano ainda não acabou para o Sport, mas a posição de goleiro no clube rubro-negro já causa dúvidas no planejamento para 2026. Entre trocas em negociação, multas contratuais, pendências financeiras e sondagens de outros clubes, o futuro da meta rubro-negra está completamente aberto, principalmente por conta de dois personagens: Gabriel Vasconcelos e Thiago Couto.

A turbulência ganhou força antes mesmo de a bola rolar no último domingo (23), quando Sport e Vitória se enfrentaram na Ilha do Retiro pela 35ª rodada da Série A, em duelo vencido pelo Leão baiano por 3 a 1. Antes da partida, Sport e Vitória estariam negociando uma troca em definitivo entre os goleiros Gabriel e Thiago Couto, em informação inicialmente divulgada pelo jornalista Marcello Góis.

A presença de Thiago em campo alimentou o enredo, enquanto Gabriel, suspenso e pertencente ao clube baiano, ficou fora. O ponto-chave da possível troca seria justamente a multa contratual de R$ 1,5 milhão que o Vitória precisa pagar ao Sport pelo uso de Thiago Couto no jogo. O valor serviria como base para viabilizar a negociação em definitivo entre os dois arqueiros.

Após o confronto, o presidente do Vitória, Fábio Mota, confirmou as tratativas em entrevista à Rádio Jornal, mas ainda foi cauteloso quanto a um acerto.

"Gabriel ainda tem dois anos de contrato com o Vitória. Conversamos a semana toda com a diretoria do Sport e deixamos para resolver no fim de ano", explicou.

O mandatário também citou uma pendência referente ao atacante Léo Pereira, atualmente no Sport, cujo poderia a abrir mão dessa quantia para facilitar a negociação envolvendo os goleiros. Na prática, contratar Thiago Couto em definitivo custaria ao Vitória cerca de R$ 1,8 milhão, valor bem próximo do que o Sport pagou ao São Paulo pela aquisição de 50% dos direitos do goleiro no início do ano. O arqueiro tem contrato com a equipe pernambucana até o fim de 2027.

Uma definição não é simples. Mota ainda destacou que o São Paulo também precisa participar da negociação, já que ainda há uma pendência financeira do Sport com o Tricolor Paulista envolvendo Couto.

"Depende muito do jogador. O Vitória tem interesse, mas envolve o São Paulo porque o Sport tem uma pendência com o Tricolor Paulista", completou.

Cobrança do Sport ao Vitória por multa de Thiago Couto

Paralelamente, a direção do Sport formalizou, de forma extrajudicial, a cobrança ao Vitória pelo uso de Thiago Couto no jogo do domingo, conforme divulgou o portal NE45 e confirmou o Diario de Pernambuco.

O Vitória tem cinco dias úteis para efetuar o pagamento integral. Caso contrário, o Sport vai acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para iniciar o processo de execução da dívida. Dependendo da postura do Leão da Barra, o futuro de Thiago Couto pode ser acelerado ou travado ao fim do Brasileirão.

Cuiabá mira Caíque França

No meio do negócio entre Sport e Vitoria, um terceiro nome completa a indefinição: Caíque França. Segundo informação divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa, o Cuiabá tem interesse na contratação do goleiro para a disputa da Série B de 2026, competição da qual o Sport também fará parte.

Caíque tem contrato até fim da próxima temporada, mas vem de uma temporada irregular, com falhas decisivas e perda da titularidade. A diretoria não descarta uma negociação caso o negócio permita ao clube remodelar o elenco. O goleiro veste as cores rubro-negras desde 2024, somando 88 partidas até então.