Sport lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra; confira

O uniforme tem a cor preta como principal e detalhes em vermelho, incluindo o escudo do Sport

Nova camisa do Sport (Igor Cysneiros / Sport Club do Recife)

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quinta-feira (20), o Sport lançou uma nova camisa especial em parceria com a PST. O uniforme tem predominância da cor preta e traz detalhes em vermelho, incluindo o próprio escudo do clube.

A nova vestimenta rubro-negra também tem elementos gráficos referentes à cultura africana e é possível reparar o nome do clube na cor de cinza escuro, trazendo um leve contraste com a cor principal da camisa.

O lançamento tem o objetivo principal de valorizar a história, cultura e luta da população negra. Essa é mais uma ação do clube leonino reforçando o compromisso com pautas humanas e sociais.

O novo uniforme está sendo comercializado no valor de R$ 187,90, com a opção juvenil custando R$ 182,90. A camisa poderá ser adquirida de maneira online ou na loja física do Sport.

Confira detalhes: