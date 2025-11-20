Branquinho se reúne com lideranças, mas ainda não definiu candidatura no Sport

Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport (Arquivo)

Em meio ao cenário político conturbado, o ex-presidente do Sport, Severino Otávio, conhecido como Branquinho, participou nesta quinta-feira (20) de uma reunião com lideranças do clube para avaliar a possibilidade de assumir a presidência executiva por meio de eleição indireta no Conselho Deliberativo.

De acordo com apuração do, apesar das conversas, a decisão ainda não foi tomada, e o grupo de lideranças aguarda a resposta de Branquinho, que não tem prazo definido para se posicionar sobre a candidatura. Cerca de 10 lideranças estiveram presentes na reunião, que atualizou Branquinho sobre a situação do Sport, incluindo elenco, orçamento e panorama do ano em curso.

Entre os participantes estavam tanto apoiadores quanto membros que assinaram manifesto em favor do retorno do ex-mandatário, além do atual presidente, Yuri Romão.

Carta de lideranças

Um grupo de ex-presidentes do clube divulgou na quarta-feira (19), uma carta aberta sugerindo que Branquinho se candidate à presidência executiva. O documento foi assinado por nomes como José Tavares de Moura Neto, Homero Lacerda, Sílvio Neves Baptista, Gustavo Dubeux, Arnaldo Barros, Arsênio Meira de Vasconcellos, Wanderson Lacerda, João Humberto Martorelli e Jarbas Vasconcelos.

Branquinho, que presidiu o clube entre 2003 e 2004, afirmou que seu retorno só ocorrerá se houver consenso entre diferentes forças do clube. “O meu desejo é unir, isso pelo Sport. Tenho princípios e, se nessa conversa aceitarem, também quero falar com a oposição. De momento, nada definido, mas vou pensar em uma resposta a partir do que for discutido”, declarou.

