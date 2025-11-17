Tragédia anunciada: confira 10 jogos marcantes na temporada de insucessos do Sport

Em um ano de vexames e pouca perspectiva, o Sport colecionou resultados negativos desde o princípio de 2025

Sport empatou com o Bahia na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP )

Com o rebaixamento decretado após goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 1 no último sábado (15), o Sport colecionou mais um jogo trágico em uma das temporadas mais melancólicas de sua história.

Desde o princípio de 2025, o Leão da Ilha vem apresentando resultados negativos e desempenhos de baixo nível, fazendo o torcedor rubro-negro temer os insucessos no ano desde a disputa do Campeonato Estadual.Confira os 10 jogos marcantes que pavimentaram a trajetória trágica da temporada esportiva do Sport.

O primeiro revés marcante ocorreu para arquival Santa Cruz, ainda no início de fevereiro, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Além de ser superado por uma equipe que disputaria a Quarta Divisão, o Leão da Ilha viu chegar ao fim uma invencibilidade que durava cinco anos contra o rival local. A derrota no Clássico das Multidões acendeu o primeiro alerta do que poderia ser um ano de decepções.

Sport 1 x 2 Náutico

Apenas 15 dias após ser derrotado pelo Santa Cruz, o Sport também perdeu para o arquirrival Náutico. Dessa vez, o revés aconteceu em plena Ilha do Retiro e também foi válido pela primeira fase do Estadual.

As derrotas consecutivas em clássicos fizeram o Sport quebrar mais um retrospecto positivo. O clube rubro-negro não perdia para os dois principais rivais na mesma temporada desde 2020.

Operário-VG 0 (4) x 0 (2) Sport

Até então, o principal capítulo de frustração na temporada leonina havia ocorrido na Copa do Brasil. Ainda na primeira fase, os rubro-negros empataram no tempo normal e foram eliminados nos pênaltis para o Operário-VG, uma equipe sem divisão nacional.

A modesta equipe mato-grossense fez história e foi o primeiro clube do seu estado a avançar para uma Segunda Fase da Copa do Brasil. O Sport, por sua vez, saiu do duelo com mais uma campanha decepcionante na copa nacional e um prejuízo milionário em premiações.

Sport 0 x 1 Altos

Ainda pela primeira fase da Copa do Nordeste, o Sport foi novamente superado por uma equipe de divisão inferior do futebol brasileiro. Atuando diante do seu torcedor na Ilha do Retiro, o clube leonino foi superado pelo Altos, time participante da Série D do Campeonato Brasileiro.

A derrota veio no último jogo da equipe antes da estreia na Série A contra o São Paulo. Antes mesmo de iniciar a disputa da elite nacional, o clube rubro-negro já acumulava três derrotas e uma eliminação para equipes da Terceira Divisão ou menos do Brasileiro.

Sport 1 x 2 Palmeiras

Diferente da frustração dos outros jogos negativamente marcantes, dessa vez o Sport havia apresentado um bom desempenho frente ao Palmeiras na Ilha do Retiro. Apesar do grau de competitividade, o Leão foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras, com polêmico pênalti no final do jogo.

Além da frustração com a arbitragem, o torcedor leonino amargou mais uma derrota na temporada, em seu retorno a um jogo de Série A como mandante após três anos.

Sport 0 x 4 Cruzeiro

Já afundando na lanterna da Série A, o Sport sofreu a sua primeira goleada na competição. O clube pernambucano sofreu 4 a 0 do Cruzeiro dentro da Ilha do Retiro, em jogo que marcava a estreia do técnico António Oliveira e a expectativa de novos ares na disputa nacional.

A maneira que a equipe foi dominada pelo rival mineiro colocou cada vez mais em xeque uma possível reação para a manutenção na elite do futebol brasileiro.

Mirassol 1 x 0 Sport

O revés para o Mirassol fora de casa foi um dos mais simbólicos na trajetória do lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro. No último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Sport foi superado pelo rival paulista.

A derrota custou o cargo do treinador António Oliveira, que deixou o clube após quatro jogos e um péssimo aproveitamento. O resultado no interior de São Paulo também simbolizou a diferença considerável entre duas equipes que ascenderam juntas da Série B, mas que tiveram planejamentos distintos.



Sport 2 x 2 Santos

Já com uma campanha que não permitiria margem de erro para buscar uma recuperação histórica para fugir do rebaixamento, o Sport seguiu entregando resultados frustrantes. Dessa vez, deixando escapar resultados praticamente assegurados.

A equipe pernambucana vencia o Santos, rival direto no Z4, por 2 a 0 até os 34 minutos da segunda etapa. Mais uma vez na Ilha do Retiro, o Sport permitiu ser dominado pelo adversário e cedeu o empate por 2 a 2.



Sport 0 x 2 Juventude

Virtualmente rebaixado para a Segunda Divisão, o Sport ainda buscava uma reação no Brasileiro para, ao menos, deixar a lanterna da competição. Em confronto direto contra o Juventude, o clube leonino voltou a ser facilmente batido dentro de casa e amargou a derrota para o clube gaúcho, transformando o final da temporada em um clima tomado pela melancolia.

Sport 1 x 5 Flamengo

No último sábado (15), o rubro-negro pernambucano viveu o capítulo mais doloroso de toda o trágico ano de 2025. Diante de uma Arena de Pernambuco tomada por torcedores do Flamengo, o Sport foi goleado por 5 a 1 de maneira impiedosa pelo rival carioca.

Para além do decreto matemático do rebaixamento, a goleada entrou negativamente para a história do Leão da Ilha. O clube sofreu a sua maior derrota para o Flamengo em competições oficiais na história do confronto. Encerrando assim, uma coleção de feitos negativos na temporada de 2025.

