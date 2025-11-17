Jogo histórico: Sport x Flamengo supera recorde de renda em Pernambuco; veja top-5

Torcida do Flamengo na Arena Pernambuco ( Gilvan de Souza / Flamengo)

A goleada aplicada pelo Flamengo sobre o Sport, por 5 a 1, no último sábado (15), em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, entrou para a história do futebol pernambucano. O duelo, realizado na Arena de Pernambuco, registrou a maior renda já contabilizada em uma partida no estado.

A partida contou com uma renda de R$ 2.948.180,00 e um público de 19.706 torcedores, formado majoritariamente por flamenguistas, mesmo com o Sport sendo o mandante do confronto. É importante destacar que o Leão da Ilha vendeu a operação do jogo por R$ 3 milhões, permitindo que 30% da capacidade fosse destinada à torcida Rubro-Negra Carioca, tornando o estádio mais favorável ao visitante.

A nova marca supera o recorde anterior, de R$ 2.339.685, obtido também na Arena de Pernambuco durante o clássico entre Sport e Náutico, disputado em abril de 2024, pelo Campeonato Pernambucano.

Além do resultado elástico dentro de campo, o confronto reforçou a Arena de Pernambuco como palco das maiores arrecadações do estado. Quatro das cinco maiores rendas da história ocorreram no estádio localizado em São Lourenço da Mata. Além disso, das cinco maiores bilheterias de Pernambuco, o Leão da Ilha esteve presente em quatro.

Top-5 de maiores rendas de Pernambuco:

1- Sport 1 x 5 Flamengo: R$ 2.948.180,00 (Arena de Pernambuco)

2- Sport 0 x 0 Náutico: R$ 2.339.685 (Arena de Pernambuco)

3- Sport 1 x 1 Fortaleza: R$ 1.897.145 (Arena de Pernambuco)

4- Sport 1 x 0 Corinthians: R$ 1.776.835 (Ilha do Retiro)

5- Santa Cruz 1 x 2 Barra: R$ 1.610.750 (Arena de Pernambuco)

*Informações levantadas pelo blog do jornalista Cassio Zirpoli.

