Reunião com Yuri Romão é cancelada, e Luciano Bivar lamenta: "Não querem o melhor para o Sport"

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Estava marcada para esta terça-feira (11) uma nova reunião entre o presidente do Sport, Yuri Romão, e lideranças políticas do clube, como os ex-presidentes Luciano Bivar e Gustavo Dubeux, além dos empresários Eduardo Monteiro e Paulo Perez. No entanto, o encontro acabou sendo cancelado de última hora.

A reunião seria uma continuidade da conversa ocorrida na última segunda-feira (10), também intermediada pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo, Sílvio Neves Baptista, que comunicou o cancelamento do segundo encontro. A informação foi divulgada pelo NE45 e confirmada pelo Diario de Pernambuco, em contato com Luciano Bivar.

Em entrevista ao Diario, o ex-presidente do Sport lamentou a suspensão da reunião e reafirmou a necessidade de se discutir a situação política e administrativa do clube, que enfrenta forte pressão interna e uma grave crise financeira.

"Queremos o melhor para o clube, mas os caras não querem. O melhor caminho seria a antecipação da eleição geral. Fico chateado com essa situação. Não querem conversa", afirmou o ex-presidente.

Luciano Bivar, que na segunda-feira já havia conversado com Yuri Romão sobre as dificuldades de gestão para o próximo ano, reiterou que a antecipação das eleições seria a maneira mais transparente e legítima de decidir os rumos do Sport.

"De momento, a ideia seria apenas essa conversa com eles para definir sobre essa antecipação da eleição, para tentar fazer o melhor para o clube", completou Bivar.

A proposta defendida por Bivar é de uma eleição geral aberta aos sócios, o que, segundo ele, poderia legitimar ou não a continuidade da atual gestão. O ex-presidente também destacou que, apesar das críticas, não tem intenção de voltar à presidência.

Ainda nesta semana, Yuri Romão deverá conceder uma coletiva de imprensa para se falar sobre a reta final do Sport na Série A e apresentar seu posicionamento oficial diante da pressão política e da cobrança de maior transparência na condução do clube.