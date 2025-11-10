Lideranças do Sport tentam saída antecipada de Yuri Romão da presidência do clube

O deputado federal e ex-presidente do Leão, Luciano Bivar, se reuniu com o atual mandatário rubro-negro; antecipação das eleições é uma possibilidade

Yuri Romão, presidente do Sport, e o deputado federal Luciano Bivar (UB) (Rafael Vieira/FPF e Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A vergonhosa campanha do Sport no Campeonato Brasileiro já está refletindo na política do clube. Alguns cardeais, entre eles Luciano Bivar, discutem a saída antecipada do presidente Yuri Romão. O próprio Yuri tem participado das reuniões, mas segundo ele, não existe a hipótese de deixar o cargo, pelo menos agora.

Em informação divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco, em contato com Luciano Bivar, ex-presidente do Sport, houve uma reunião na manhã desta segunda-feira (10), com a presença do próprio deputado federal e do atual mandatário rubro-negro, Yuri Romão. O encontro foi mediado pelo advogado Sílvio Neves Baptista, ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube.

Em conversa com o Diario, Luciano Bivar destacou a possibilidade de antecipação das eleições do Sport, muito em razão da péssima fase do clube leonino, prestes a ser rebaixado matematicamente à Série B do Campeonato Brasileiro. Uma renúncia imediata de Yuri Romão, no entanto, foi descartada por Bivar.

"Houve uma conversa em tom de aconselhamento, na minha posição de conselheiro do Sport. Não se falou em renúncia no momento, e sim sobre a possibilidade de convocação de uma eleição geral, não comigo comandando."

Questionado sobre o que motivou a conversa com o atual presidente do Sport, Luciano Bivar comentou sobre o ano caótico do clube, que gerou consequências dentro e fora das quatro linhas.

"Como todos veem, o momento do Sport em campo é terrível, e isso tem refletido fora dele também. A conversa foi em busca de uma solução."

Luciano Bivar confirmou que uma nova reunião está marcada para esta terça-feira (11), novamente com Yuri Romão. A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação do Sport, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta do clube.