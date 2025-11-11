Regras rígidas: Conselheiros do Sport terão tempo e manifestação limitados em reunião
Sport restringe fala e participação de conselheiros em reunião decisiva
Publicado: 11/11/2025 às 13:17
Reunião no Conselho Deliberativo do Sport (Rafael Bandeira/ Sport )
O Conselho Deliberativo do Sport realiza nesta terça-feira (11) uma reunião ordinária marcada por regras rigorosas que limitam a participação de conselheiros e sócios, em um momento de forte pressão sobre a presidência do clube.
Os sócios adimplentes, embora presentes, não poderão se manifestar nem votar, atuando apenas como ouvintes, com assentos previamente designados e limite de acesso conforme a capacidade da sala. A gravação de áudio e vídeo também está proibida, e o descumprimento da regra poderá levar à suspensão da sessão.
A reunião acontece de forma presencial, em primeira chamada às 19h e segunda às 19h30, com a pauta oficial voltada a assuntos administrativos, mas com potencial impacto político significativo, dada a tensão dentro do clube. A sessão deve ser presidida pelo vice-presidente do Conselho, César Caúla.