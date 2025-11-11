15 de novembro de 2025: o combo do pesadelo e da vergonha do Sport

Sport na Arena Pernambuco (Paulo Paiva/Sport Recife)

O combo do pesadelo e da vergonha. O Leão da Ilha se aproxima de um dos capítulos mais sombrios de sua história centenária. No próximo sábado, 15 de novembro, às 18h30, o Sport pode selar matematicamente seu rebaixamento para a Série B, em um jogo atrasado contra o Flamengo, na Arena Pernambuco. Um confronto simbólico que, a cada detalhe, escancara a crise estrutural da instituição.

A situação é, no mínimo, surreal. Diante de um rival histórico, o Sport vendeu a operação de jogo justamente contra o Flamengo, equipe que poderá selar seu rebaixamento, e ainda por cima celebrar seu aniversário (130 anos) em terras pernambucanas. Vale lembrar, que o Leão da Ilha e o Urubu da Gávea costumam travar inúmeras batalhas judiciais por causa do título do Campeonato Brasileiro de 1987 – com triunfos pernambucanos em todas as instâncias nos tribunais. A decisão revela não apenas uma ausência de estratégia esportiva, mas também um profundo desrespeito à sua própria torcida.

A decisão foi tomada após o clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida. O valor recebido pelo Leão da Ilha se configura como a maior receita já registrada pelo futebol pernambucano em um único jogo. Mesmo com o contrato prevendo 70% dos ingressos para o Sport e 30% para o Flamengo, os últimos públicos do Leão mostram uma queda vertiginosa: 5.095 torcedores contra o Atlético-MG e 4.919 diante do Juventude.

É provável que a torcida visitante seja mais numerosa na Arena Pernambuco, invertendo a lógica de mando de campo e transformando o que deveria ser um jogo em casa em um palco dominado pelo adversário. Mesmo com preços de ingressos exorbitantes, a torcida do Flamengo deve dominar a Arena Pernambuco, atraindo fãs de toda a região Nordeste.

Ingressos visitante: (Inteira/Meia)

Norte Superior: R$250 | R$125

Norte Inferior: R$300 | R$150

No lado esportivo, o desastre é completo. Com apenas 17 pontos somados em 32 rodadas e sem vitória nos últimos 10 jogos, o Sport protagoniza a pior campanha da história do futebol pernambucano na Série A. Qualquer empate ou derrota do Leão no sábado será suficiente para confirmar o descenso, sem depender de resultados de outros clubes. O contraste é gritante: sabendo que do outro lado, o Flamengo, finalista da Libertadores, recém-saído de vitória sobre o Santos e brigando ponto a ponto pelo título do Brasileirão com o Palmeiras — igual em pontos, mas atrás nos critérios de desempate.

Mais do que um rebaixamento, o jogo simboliza uma sequência de erros administrativos, falta de planejamento e decisões que transformaram um clube histórico em sombra de si mesmo. O Sport entra em campo não apenas ameaçado pelo adversário, mas por uma trajetória marcada por escolhas que podem culminar num dos maiores vexames de sua história.

O dia 15 de novembro de 2025 pode entrar para sempre como uma data sombria na memória da torcida.