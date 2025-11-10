Ex-Sport, Juba se apresenta à Seleção e relembra início em Serra Talhada: "Passou um filme"

O lateral viveu o primeiro dia de treino em Londres, relembrou as origens no sertão pernambucano e a trajetória que o projetou no Leão da Ilha

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia, em treino da seleção brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Luciano Juba viveu nesta terça-feira (10) seus primeiros momentos com a seleção brasileira. O lateral-esquerdo desembarcou em Londres e se apresentou à 'Canarinho', iniciando seu primeiro treinamento com o grupo comandado por Carlo Ancelotti, no Centro de Treinamento do Arsenal, na capital inglesa. O Brasil se prepara para o amistoso diante de Senegal, no próximo sábado (15).

Em entrevista à CBF TV, o ex-jogador do Sport e atual atleta do Bahia descreveu a sensação de vestir pela primeira vez a camisa da Seleção. Juba relembrou o início de carreira em Serra Talhada, cidade natal, e a passagem pelo clube rubro-negro.

"Passou um filme na cabeça de quando comecei a sonhar em vir para a Seleção até o momento de ver meu nome na TV sendo chamado, do dia em que comecei a jogar bola, do dia que comecei a treinar no Serra Talhada, de quando passei pela base do Sport, de quando virei profissional. Ver meu nome ali significou que tudo que passei e conquistei valeu muito a pena desde o começo da minha carreira até aqui", afirmou.

Natural de Serra Talhada, o lateral começou a carreira no clube da cidade antes de chegar às divisões de base do Sport, onde se consolidou e se tornou uma das grandes revelações recente da equipe rubro-negra.

Peça importante em campanhas do Leão, disputou 156 jogos pelo Sport, marcando 31 gols e dando 31 assistências. Chegou ao Bahia em 2023 e já soma mais de 130 jogos pelo Tricolor. É peça-chave da equipe de Rogério Ceni.

No primeiro dia de atividades em Londres, Juba participou de um treino com os demais convocados e se mostrou integrado ao ambiente da equipe. Depois de Senegal, o Brasil encara a Tunísia em novo amistoso.

"São dois jogos em que espero que a gente saia vitorioso e possa fazer grandes partidas. Se eu tiver a oportunidade, claro, espero que eu possa dar o meu melhor para ajudar a Seleção Brasileira a sair com dois resultados positivos", analisou Juba.