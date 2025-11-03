Do Sport ao Bahia, até a Seleção: confira a trajetória de Luciano Juba

Natural de Serra Talhada, o lateral-esquerdo vive a melhor fase na carreira aos 26 anos e é convocado por Ancelotti para defender o Brasil

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia (Rafael Vieira)

Talento do futebol nordestino! Nesta segunda-feira (3/11), o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 23 convocados da Seleção Brasileira para os amistosos de novembro contra Senegal e Tunísia, e entre os nomes está o de Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia, ex-jogador do Sport, natural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Aos 26 anos, o atleta vive o ponto mais alto da carreira com sua primeira convocação para vestir a camisa amarelinha.

Hoje peça-chave no time comandado por Rogério Ceni, Juba é titular absoluto do Tricolor de Aço. Na temporada, soma seis gols e oito assistências em 56 partidas, números que reforçam sua importância no elenco. Desde que chegou a Salvador, o pernambucano contabiliza 26 participações diretas em gols e 133 jogos com a camisa tricolor, desempenho que chamou a atenção da comissão técnica da Seleção.

Uma das principais revelações do Sport nos últimos anos, chegou a trocar o clube pelo rival regional em 2023, saindo do Leão da Ilha e sendo anunciado pelo Esquadrão como reforço sem custos, o que ainda deixou feridas abertas com a torcida do Leão.

???????? Lateral esquerdo Luciano Juba acaba de ser convocado para a última Data Fifa do ano! Ele representará o Brasil nos amistosos contra Senegal e Tunísia, dias 15 e 18 de novembro, na Europa. #EleVeioDeGraça #VAMOOOOOOO #BahiaÉOMundo #BBMP https://t.co/NkfVJwgs9y pic.twitter.com/Y9S1J8Yb3q — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 3, 2025

Das origens em Serra Talhada ao protagonismo no Sport

A ascensão de Luciano Juba começou no Sport, onde chegou em 2018 após se destacar com a camisa 10 do Serra Talhada, clube da cidade natal. Passou pelas divisões de base até subir ao profissional em 2020, disputando as primeiras partidas da Série A. No ano seguinte, foi emprestado ao Confiança-SE para ganhar experiência. Em 16 jogos pelo time sergipano, marcou seu primeiro gol como profissional e retornou ao Recife mais maduro.

Foi em 2022 que o lateral viveu o seu primeiro grande salto. Atuando de forma mais ofensiva, ganhou protagonismo e se tornou peça decisiva do Sport. No ano seguinte, em 2023, Juba foi o grande destaque da equipe de Enderson Moreira, que chegou a ter o melhor ataque do mundo em determinado momento da temporada. Foram 38 participações diretas em gols (20 gols e 18 assistências) em 53 partidas, números que o colocaram entre os principais nomes do futebol brasileiro naquele ano.

Ao todo, Juba disputou 156 jogos pelo Sport, marcando 31 gols e dando 31 assistências — uma marca que ainda ressoa entre os torcedores rubro-negros, seja pela admiração ou pela forma como deixou o clube.

Saída polêmica e grande fase no Bahia

Diante do grande futebol apresentado, com o contrato perto do fim e o assédio de grandes clubes, o Bahia agiu rápido para garantir o jogador. Mesmo com tentativas de renovação por parte do Sport, Juba assinou um pré-contrato com o Tricolor de Aço, válido a partir de setembro de 2023. O acordo, conduzido pelo diretor de futebol Carlos Santoro, foi confirmado antes mesmo do anúncio oficial.

A chegada ao Bahia foi cercada de simbolismo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o clube apresentou uma caixa com a inscrição "Destino: maior do Nordeste" e a frase final "a encomenda era de Primeira", uma provocação direta ao rival pernambucano, que disputava a Série B.

Nesta segunda (3), após o anúncio da convocação de Luciano Juba à Seleção Brasileira, o Bahia, novamente em post nas redes sociais, voltou a provocar o Sport: "Jubinha frete grátis e Seleção".

Desde então, Juba se consolidou como um dos pilares do time baiano. Com contrato até o fim de 2027, e possibilidade de extensão até 2028, o lateral vive um momento de maturidade e regularidade que culminou com o tão sonhado chamado para a Seleção Brasileira.