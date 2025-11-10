Reunião do Conselho Deliberativo do Sport ganha atenção em meio à pressão política no clube

Encontro nesta terça (11) pode ir além da pauta formal e tratar de pedidos da torcida por renúncia do presidente Yuri Romão

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)

O Conselho Deliberativo do Sport realiza, nesta terça-feira (11), uma reunião ordinária que promete ser importante para o futuro político na Ilha do Retiro. O encontro, convocado oficialmente pelo colegiado, ocorrerá de forma presencial, em primeira chamada às 19h, e em segunda convocação às 19h30, com uma pauta administrativa, mas que, na prática, pode ser dominada pelo delicado momento político e esportivo do clube.

Na ordem do dia, constam três pontos formais: a aprovação da ata da última reunião, realizada em 14 de outubro; informes sobre o andamento das comissões internas; e outros assuntos de interesse do Conselho. No entanto, diante do cenário atual, o último item deve concentrar as atenções.

A reunião acontece em meio à forte pressão sobre o presidente Yuri Romão, alvo de críticas e de um movimento crescente dentro e fora do clube pela sua saída antecipada do cargo. A péssima campanha do Sport na Série A, marcada por um rebaixamento praticamente consumado, ampliou o desgaste político do mandatário.

Na última reunião do Conselho Deliberativo, realizada no dia 14 de outubro, as discussões também foram marcadas por temas delicados. Além da aprovação de ata anterior e da eleição de um novo membro para a Comissão de Ética e Disciplina, houve debates sobre a falta de transparência nas decisões da diretoria e a situação financeira do clube.

Outro ponto que gerou divergências entre os conselheiros foi a venda da partida contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado (15), às 18h30, na Arena de Pernambuco. Foi questionado o impacto da decisão sobre a relação com o torcedor e as receitas do clube.

Você sócio do @sportrecife , não pode ficar omisso nessa luta, vamos em peso, marcar presença na Reunião do Conselho, terça-feira dia 11.11, às 19h, exigir o IMPEACHMENT e/ou a RENÚNCIA de toda essa Diretoria FRACASSADA. pic.twitter.com/8nJm25Jikq — Bruno Dantas Reis (@bdantasreis) November 6, 2025

Movimento nas redes sociais

Nos últimos dias, lideranças internas, incluindo nomes históricos como o ex-presidente Luciano Bivar, admitiram que tentam uma saída antecipada de Yuri Romão. Enquanto isso, a pressão também cresce fora das salas do Conselho. Movimentos nas redes sociais convocaram torcedores e sócios a comparecerem à Ilha do Retiro no horário da reunião, em um ato pedindo a renúncia imediata do atual presidente.

As manifestações refletem a insatisfação generalizada da torcida com o ano do clube. Dentro de campo, o rebaixamento à Série B é questão de tempo; fora dele, a crise se agrava a cada semana.