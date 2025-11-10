Luciano Bivar faz críticas à gestão de Yuri Romão e defende nova eleição geral no Sport

Yuri Romão, presidente do Sport (Rafael Vieira/FPF)

Luciano Bivar, ex-presidente do Sport, fez duras críticas à condução do clube sob o comando de Yuri Romão, em meio à forte pressão política que toma conta da Ilha do Retiro. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Bivar destacou a grave crise financeira e institucional que o Leão atravessa, cobrando transparência e reforçando a necessidade de antecipação da eleição geral no Rubro-Negro.

Na manhã desta segunda-feira (10), Luciano Bivar e Yuri Romão estiveram reunidos em uma conversa em tom de aconselhamento do ex-mandatário leonino, segundo o próprio informou à reportagem do Diario de Pernambuco.

"Falei da dificuldade de gerir o Sport no ano seguinte e ele disse que tem como injetar dinheiro no clube. Eu estou longe do clube há cinco anos e não sei de onde ele vai arranjar dinheiro. Me negou folha paralela”, revelou Bivar, ao detalhar à Rádio Jornal a conversa que teve com o atual presidente.

O ex-dirigente mencionou ainda conversas com outras lideranças políticas do Sport, como Gustavo Dubeux, que estará presente em uma nova reunião de lideranças rubro-negras com Yuri Romão nesta terça-feira (11), e defendeu uma nova eleição geral, aberta aos sócios, para legitimar ou não a continuidade da atual gestão.

"Não posso falar em nome de Gustavo (Dubeux), mas eu entendo que ele ache que tenha que haver uma nova eleição. Tanto é que ele sugeriu que haja uma eleição no Conselho. Foi aí que imediatamente eu disse que o Conselho está 'viciado'. Tem que ter uma reunião geral, com todos os sócios. Se tiver, acho que legitima a continuidade ou interrupção dele. Ele lança uma chapa com quem quiser e a oposição lança outra", afirmou o deputado federal.

Apesar das críticas e da movimentação política, Bivar negou qualquer intenção de voltar à presidência: "Não sou candidato à presidência do Sport e nem quero ser. Acho que depois vamos discutir sobre isso, quem será candidato se tiver uma eleição, se eles marcarem a data, porque o que eu pedi foi um calendário", pontuou.

Fala polêmica sobre a Ilha do Retiro e venda da operação do jogo contra o Flamengo

Luciano Bivar também se mostrou inconformado com a decisão da diretoria de vender a operação do jogo contra o Flamengo para uma empresa por R$ 3 milhões, o que fez a partida sair da Ilha do Retiro e ser transferida para a Arena de Pernambuco. O confronto está marcado para este sábado (15), às 18h30.

"O Sport está numa situação que, nunca nesses 120 anos, esteve tão delicada. Você vender o mando de campo do clube para um adversário figadal da gente... não conhece a história do Sport. Não sabe a briga que eu e Homero Lacerda tivemos no Rio de Janeiro, no conselho arbitral, para a gente excluir o Flamengo de ser campeão do Brasil. Ele desconhece isso, faz inocentemente", lamentou o ex-presidente.

Por fim, Bivar lamentou declarações recentes de Yuri Romão sobre a situação estrutural da Ilha do Retiro, afirmando que o estádio é um símbolo da história rubro-negra.

"O estádio da Ilha do Retiro é um templo. Você pegar o estádio do rubro-negro e dizer que não tem mais condições de abrigar grandes jogos... eu acho que Adelmar da Costa Carvalho, Guilherme Albuquerque, esse pessoal que trabalhou em favor de edificar aquele templo nosso... ele vem e destrói numa entrevista. Isso dói", concluiu Bivar.