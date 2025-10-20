Fala de Yuri Romão sobre a Ilha repercute mal, e torcedores do Sport relembram investimento

Ao justificar a mudança do local do jogo contra o Flamengo para a Arena, o presidente rubro-negro alertou sobre a possibilidade de uma "catástrofe"

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

As declarações do presidente Yuri Romão, do Sport, citando problemas estruturais da Ilha do Retiro, repercutiram negativamente entre os torcedores e ganharam grande repercussão nacional nas redes sociais.

Em entrevista à Rádio Jornal, o dirigente afirmou que o estádio, com 88 anos de história, "não comporta mais jogos do tamanho de Corinthians, Santos e Flamengo", justificando a decisão de transferir o confronto contra o Flamengo, pelo Brasileirão, para a Arena de Pernambuco.

A fala, que tinha o objetivo de explicar os motivos da troca de mando de campo, acabou provocando um efeito contrário. Nas redes sociais, rubro-negros criticaram o presidente por, segundo eles, descredibilizar o principal patrimônio do clube. Para parte da torcida, Yuri abriu brecha para que rivais ironizassem a estrutura da Ilha e questionassem sua viabilidade para seguir recebendo grandes partidas.

Viralizou pro Brasil todo!

A entrevista de Yuri Romão repercutiu nacionalmente principalmente a parte em que ele afirmou que “a Ilha não suporta jogo grande, podemos sair preso”



O mesmo presidente que gastou mais de R$10 milhões em reformas pra liberar o estádio… agora diz…

O debate também ganhou força porque o Sport investiu cerca de R$ 10 milhões recentemente na reforma da Ilha do Retiro. A obra, que levou o clube a mandar a maior parte de seus jogos na Arena de Pernambuco durante o ano passado, foi apresentada como um marco de modernização. O estádio recebeu melhorias no gramado, nova drenagem, sistema de irrigação, além de reforço na iluminação. O retorno ao local aconteceu apenas na reta final da Série B de 2024, quando o clube voltou a atuar na "nova Ilha do Retiro".

A Ilha do Retiro ficou 10 meses em reforma (dez/2023 a out/2024).



Yuri gastou R$ 10 milhões e, um ano depois, foi a público dizer que “pode acontecer uma desgraça” e que o estádio não comporta mais grandes jogos.



Expõe o Sport nacionalmente e confessa sua completa incompetência

No entanto, mesmo após o investimento milionário, o estádio segue operando com capacidade reduzida. Em maio deste ano, o vice-presidente Raphael Campos havia admitido que o local ainda precisava de adequações para receber público total com segurança. A declaração de Yuri, portanto, reforçou o que já era tema interno no clube, mas trouxe uma nova camada de desgaste pela forma como foi exposta publicamente.

"Qualquer dirigente que sentar nessa cadeira e colocar o CPF pode, no dia seguinte ao jogo, sair algemado porque pode haver uma desgraça aqui dentro”, afirmou Yuri, em um dos trechos mais repercutidos da entrevista.

"A Ilha do Retiro não comporta mais jogos do tamanho do Corinthians, Santos e Flamengo", completou.

O tom alarmista da fala viralizou rapidamente e provocou reações em tom de cobrança por uma postura mais cuidadosa ao tratar de um símbolo da história do clube.

Eu cometi a insanidade de assistir toda a entrevista de Yuri Romão durante o voo.



Revolta é o sentimento.



É impressionante a fuga da realidade, a falta de conhecimento e precisão DE TODOS OS ASSUNTOS que foram abordados.



Simplesmente TODOS OS ASSUNTOS em que ele defendeu uma…

SPORT X FLAMENGO: ARENA DE PERNAMBUCO

A transferência do jogo contra o Flamengo, marcado para o dia 15 de novembro, na Arena de Pernambuco, às 18h30, havia sido confirmada pelo Sport após um acordo com uma empresa privada. A mudança já era alvo de críticas por parte da torcida, mas as declarações de Yuri Romão transformaram o episódio em uma nova dor de cabeça aos rubro-negros.

O dia 15 de novembro, inclusive, marca o aniversário do rubro-negro carioca, que em 2025 completa 130 anos. O confronto entre Sport e Flamengo, inicialmente marcado para o dia 13 de novembro, mudou de data por conta de um evento imobiliário programado para o mesmo período no estádio.

O Sport havia explicado que a transferência da partida para a Arena faz parte de um "acordo comercial vantajoso" no valor de R$ 3 milhões, apresentado por uma empresa interessada na renda da partida, mas mantendo o "mando esportivo e o controle da operação do jogo". Em contrato, está previsto que a torcida do Flamengo possa assistir ao jogo nos setores Norte Superior e Norte Inferior.