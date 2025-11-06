Sport atualiza departamento médico e confirma novos desfalques

Lesões de Pedro Augusto e João Silva aumentam lista de problemas do Leão na reta final da Série A

Pedro Augusto, volante do Sport ( Paulo Paiva/Sport Recife)

Antes mesmo da derrota por 2 a 0 para o Juventude, nesta quarta-feira (5), o Sport atualizou a situação do departamento médico e confirmou dois novos desfalques para a sequência do Campeonato Brasileiro. O volante Pedro Augusto e o zagueiro João Silva foram adicionados à lista de baixas rubro-negras.

Pedro Augusto trata uma lesão muscular no quadril direito e não tem previsão de retorno aos gramados. Já João Silva sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treinamento da última segunda-feira (3), na preparação para o confronto contra o time gaúcho, e também segue sem prazo de recuperação definido.

Com isso, ambos estão fora dos próximos compromissos do Leão, incluindo o duelo diante do Atlético-MG, neste sábado (8), às 16h, novamente na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série A.

Transição física de Hereda e Rafael Thyere

Além dos novos desfalques, o departamento médico também atualizou a situação de outros dois jogadores. O lateral-direito Hereda e o zagueiro Rafael Thyere seguem em fase final de transição física e devem ser reavaliados nos próximos dias.

A expectativa da comissão técnica é de que a dupla possa retornar aos treinamentos com o grupo ainda nesta semana, dependendo da evolução clínica. O elenco do Sport se reapresentou nesta quinta (6) para iniciar as atividades visando o Galo.