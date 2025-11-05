"Das piores partidas desde que cheguei", diz Lucas Lima após derrota do Sport para o Juventude

Lanterna do Brasileirão, o Leão foi superado por 2 a 0 na Ilha e voltou a ser vaiado pela torcida

Lucas Lima, meio-campista do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport chegou em mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro e se afundou ainda mais na lanterna da competição. Na noite desta quarta-feira (4), o Leão foi superado por 2 a 0 pelo Juventude, na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada, e chegou ao 18º revés.

Após o apito final, o meia Lucas Lima, uma das principais lideranças do elenco, não escondeu a frustração com o desempenho coletivo e fez um duro desabafo na saída de campo, em entrevista à Rádio Jornal.

"É um reflexo do nosso momento. A gente tem que criar forças dentro de nós mesmos. Fizemos uma das piores partidas desde quando cheguei aqui, principalmente de entrega. Não conseguimos fazer nada hoje. O professor (César Lucena) passou tudo para nós e fizemos totalmente ao contrário", iniciou.

"É uma crítica dura, mas a gente tem que rever, porque temos que terminar com honra, independente do que vai acontecer no campeonato. Tem muito pela frente e temos que acabar com mais dignidade", concluiu.

O Sport segue com 17 pontos, cada vez mais isolado na lanterna, e com apenas 0,03% de chances de permanência na Primeira Divisão, segundo projeções da UFMG.

O time, agora comandado interinamente por César Lucena, não vence há nove rodadas e amarga uma das piores campanhas da história recente da Série A.

A próxima partida será novamente em casa, diante do Atlético-MG, no sábado (8), às 16h, na Ilha do Retiro.