Série B à vista: Sport pode ser rebaixado na próxima rodada

Com uma possível derrota do Sport para o Atlético-MG na próxima rodada, o time rubro-negro pode carimbar sua queda para a Série B

Derik Lacerda, artilheiro do Sport na Série A do Brasileiro (Rafael Vieira/ DP Foto)

Após ser derrotado pelo Juventude, o rebaixamento matemático do Sport está cada vez mais próximo. Dependendo de resultados, o Leão da Ilha pode ser rebaixado na próxima rodada. A partida contra o Atlético-MG no próximo sábado (08) pode decretar a queda do time rubro-negro para a Série B, com seis rodadas de antecedência.

Com apenas 17 pontos somados em 31 jogos, o Leão da Ilha faz a pior campanha de toda sua história na Série A do Campeonato Brasileiro e o maior temor do torcedor rubro-negro está cada vez mais próximo, a volta à Série B.

A distância do Sport para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vitória, é de 17 pontos, podendo aumentar para 19, caso o Santos vença o Palmeiras nesta quinta-feira (6) e ultrapasse o time baiano na classificação.

Na próxima rodada, o time rubro-negro enfrenta o Atlético-MG, pela 32ª rodada, na Ilha do Retiro e em caso de derrota para o clube mineiro, ficará com apenas 18 pontos possíveis no campeonato. Por isso, em caso de revés para o Galo, os torcedores do Leão da Ilha torcem para que o Vitória ou o Santos não vençam na próxima rodada, pois um triunfo de qualquer um dos dois times decretaria o rebaixamento do Sport com seis rodadas de antecedência.

Obs: Com uma possível vitória do Santos contra o Palmeiras nesta quinta-feira (06), o Peixão ultrapassaria o Vitória na classificação e chegaria aos 36 pontos, 19 a mais que o Sport. Logo, com uma derrota para o Galo, o Sport estaria rebaixado mesmo sem Vitória ou Santos entrarem em campo no final de semana.