Série B à vista: Sport pode ser rebaixado na próxima rodada
Com uma possível derrota do Sport para o Atlético-MG na próxima rodada, o time rubro-negro pode carimbar sua queda para a Série B
Publicado: 06/11/2025 às 11:00
Derik Lacerda, artilheiro do Sport na Série A do Brasileiro (Rafael Vieira/ DP Foto)
Após ser derrotado pelo Juventude, o rebaixamento matemático do Sport está cada vez mais próximo. Dependendo de resultados, o Leão da Ilha pode ser rebaixado na próxima rodada. A partida contra o Atlético-MG no próximo sábado (08) pode decretar a queda do time rubro-negro para a Série B, com seis rodadas de antecedência.
A distância do Sport para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vitória, é de 17 pontos, podendo aumentar para 19, caso o Santos vença o Palmeiras nesta quinta-feira (6) e ultrapasse o time baiano na classificação.
Na próxima rodada, o time rubro-negro enfrenta o Atlético-MG, pela 32ª rodada, na Ilha do Retiro e em caso de derrota para o clube mineiro, ficará com apenas 18 pontos possíveis no campeonato. Por isso, em caso de revés para o Galo, os torcedores do Leão da Ilha torcem para que o Vitória ou o Santos não vençam na próxima rodada, pois um triunfo de qualquer um dos dois times decretaria o rebaixamento do Sport com seis rodadas de antecedência.
Obs: Com uma possível vitória do Santos contra o Palmeiras nesta quinta-feira (06), o Peixão ultrapassaria o Vitória na classificação e chegaria aos 36 pontos, 19 a mais que o Sport. Logo, com uma derrota para o Galo, o Sport estaria rebaixado mesmo sem Vitória ou Santos entrarem em campo no final de semana.