Ilha fúnebre: Sport perde em casa para o Juventude e aumenta vexame na Série A

Com pouquíssimo futebol apresentado diante de sua torcida, o time rubro-negro levou 2 a 0 do Ju e ouviu vaias das arquibancadas

Sport e Juventude se enfrentaram pela 32ª rodada do Brasileirão (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport, cada vez mais afundado na lanterna da Série A, foi derrotado na noite desta quarta-feira (5) por 2 a 0 pelo Juventude, até a abertura da 32ª rodada o penúltimo colocado. Com pouca qualidade técnica, os jogadores rubro-negros ouviram vaias e protestos de sua torcida nas arquibancadas, em partida que registrou o pior público do clube nesta Série A, com apenas 4.919 torcedores presentes.

Os gols da equipe de Caxias do Sul foram marcados por Gabriel Taliari, no primeiro tempo, e Ênio, na segunda etapa.

O Leão segue com 17 pontos. A distância para o vice-lanterna agora é de 11 pontos, enquanto o primeiro time fora da zona de rebaixamento está 17 pontos à frente. O Sport volta a campo no sábado (8), às 16h, novamente na Ilha do Retiro, onde enfrenta o Atlético-MG.

O JOGO

O Juventude, com uma linha de três zagueiros, deu liberdade ao meio-campo e fez um primeiro tempo superior ao do Sport. O time comandado por Thiago Carpini apostou na marcação alta, buscando reduzir os espaços dos rubro-negros e explorando os contra-ataques.

Enquanto o Leão não se encontrava em campo, o Ju obrigava o goleiro Gabriel a fazer boas defesas. Mas foi apenas aos 46 minutos que os visitantes castigaram os donos da casa: em cruzamento do lado esquerdo de Marcelo Hermes, Gabriel Taliari subiu mais que Igor Cariús e, de frente para o goleiro do Sport, cabeceou firme na segunda trave, abrindo o placar na Ilha do Retiro.

O futebol do Sport, por sua vez, foi ainda menos inspirador do que o pouco apresentado ao longo do Brasileirão, e o elenco leonino deixou o gramado sob vaias e protestos da torcida no intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Se o primeiro tempo já havia mostrado a limitação técnica das duas equipes, a segunda etapa apenas reforçou essa percepção, com a queda de ritmo do confronto ao longo do jogo. Nos minutos iniciais, após algumas mudanças, o Sport tentou reagir e, em menos de um minuto, Lucas Lima acertou um chutaço no travessão.

O Juventude, por sua vez, também passou a mexer na equipe, e as alterações surtiram efeito. O atacante Ênio saiu do banco e marcou o segundo gol do Ju na Ilha do Retiro.

Após boa troca de passes, Gabriel Taliari recebeu na área e encontrou o camisa 97, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. O time gaúcho seguiu superior e ainda criou outras duas boas oportunidades para ampliar o placar, mas acabou desperdiçando

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús (Luan Cândido); Rivera (Adriel), Sérgio Oliveira (Hyoran) e Lucas Lima; Barletta (Romarinho), Matheusinho (Pablo) e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena.



JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker Ángel (Sforza); Igor Formiga, Caíque (Jadson), Daniel Peixoto (Marcos Paulo), Nenê (Giovanny) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Ênio) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

4º Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols: Gabriel Taliari (46'/1T) e Ênio (34'2T)

Cartões amarelos: Rivera, Sérgio Oliveira, Derik Lacerda (Sport); Rodrigo Sam, Caíque, Daniel Peixoto (Juventude)

Público: 4.919

Renda: R$ 47.100,00

