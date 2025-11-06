Poço sem fundo: Sport vê crise aumentar após derrota apática para o Juventude

Leão possui sete partidas pela frente até o fim do Brasileirão, mas pode ser rebaixado na próxima rodada, contra o Atlético-MG

Recife, PE, 01/10/2025 - SPORT X FLUMINENSE - Na noite desta quarta-feira(01), a equipe do Sport recebeu a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima (Rafael Vieira)

A crise do Sport parece não ter fim. A derrota por 2 a 0 para o penúltimo colocado, Juventude, nesta quarta-feira (5), na Ilha do Retiro, escancarou de vez o colapso técnico e emocional do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Em mais uma atuação apática, o Leão da Ilha somou o 18º revés na competição e segue afundado na lanterna, com apenas 17 pontos conquistados em 31 partidas.

Com o resultado, o rebaixamento, que há semanas já se desenhava, pode ser matematicamente confirmado neste final semana, em caso de derrota para o Atlético-MG, com seis rodadas de antecedência.

Torcida esgotada e clima de protesto

Nem a força da arquibancada tem sido capaz de evitar a derrocada rubro-negra. Apenas 4.919 torcedores compareceram à Ilha do Retiro, público mais baixo do Sport como mandante em toda a Série A. E quem foi, viu um time completamente sem reação e um futebol pobre, sem intensidade e sem qualquer sinal de recuperação.

As manifestações da torcida foram um retrato fiel do momento vivido pelo clube. Vaias, protestos e até xingamentos ao presidente Yuri Romão ecoaram nas arquibancadas. No momento do segundo gol do Juventude, parte do público aplaudiu ironicamente e, em tom de protesto, entoou gritos de "olé" a cada toque de bola dos gaúchos — uma cena simbólica de um Sport entregue dentro e fora de campo.

A pior campanha da história

Com 17 pontos somados e um aproveitamento de apenas 18%, o Sport registra a pior campanha de sua história na Série A. O time, que já teve quatro técnicos diferentes na temporada, vive um ano trágico em todos os aspectos: falta de identidade, elenco desequilibrado e sucessivas falhas individuais.

Se por um lado o torcedor rubro-negro foi presença constante durante boa parte do campeonato, com médias de público expressivas mesmo em meio às derrotas, agora parece ter atingido o limite. O desânimo e a falta de perspectiva afastam cada vez mais a torcida da Ilha, que já enxerga o retorno à Série B como inevitável.

O que vem pela frente

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Atlético-MG, novamente na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada. Caso seja derrotado, o Leão ficará com apenas 18 pontos possíveis a disputar. Se Vitória ou Santos vencerem na sequência da rodada, o rebaixamento rubro-negro será matematicamente confirmado, com seis jogos de antecedência — um desfecho melancólico para um clube que começou o ano falando em permanência e termina sem forças até para reagir.

A Ilha do Retiro, que tantas vezes foi o símbolo da garra leonina, agora assiste em silêncio ao que parece ser o fim inevitável de uma queda anunciada.