Dirigente do Sport explica venda de Riquelme ao Botafogo: "Top 10 negociações do Nordeste"

Negociação com o Botafogo gira em torno de R$ 11 milhões; diretor-geral de futebol do Leão diz que o acordo ainda não está fechado

Riquelme, zagueiro do Sport, e Enrico Ambrogini, diretor-geral de futebol (Paulo Paiva/Sport Recife)

O diretor-geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, revelou nesta terça-feira (4), em entrevista coletiva, detalhes sobre a negociação do zagueiro Riquelme, de 18 anos, com o Botafogo. O acerto, que gira em torno de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões), está próximo de ser concretizado e pode se tornar uma das dez maiores vendas do futebol nordestino, segundo o dirigente.

O defensor, considerado um dos destaques das categorias de base rubro-negras, tem contrato com o Sport até o fim de 2029 e ainda não estreou como profissional. Mesmo assim, chamou atenção do mercado após ser campeão e eleito craque da MadCup sub-19, torneio internacional disputado em junho, na Espanha.

Em sua fala, Enrico relembrou o início da trajetória do jogador no elenco principal e destacou como o potencial de Riquelme despertou interesse de grandes clubes.

"Quando a gente chegou, o Riquelme ainda não era visto no profissional… ele ficou treinando conosco e sendo monitorado também por outros clubes… a do Botafogo não foi a primeira proposta", afirmou o dirigente.

Ambrogini também explicou que a oferta do Botafogo foi a mais vantajosa financeiramente e que o Sport busca manter 30% dos direitos econômicos do atleta, visando lucrar em uma futura revenda.

"O Botafogo chegou no valor máximo de valoração do atleta… ele está no top 10 de negociações do Nordeste sem nunca ter feito um minuto no profissional. Vamos carregar percentual, porque é um bom ativo, um menino em quem confiamos", disse.

O dirigente ainda confirmou que a negociação não está totalmente concluída, mas adiantou que pode ser finalizada até o fim da semana.

"A negociação não está 100% cravada. Talvez a gente evolua no final dessa semana, mas ela vai ser caracterizada como uma das dez maiores vendas do Nordeste sem o menino nunca ter pisado no profissional."

O Sport deve utilizar parte do valor da transação para quitar a dívida com o Botafogo referente à compra do atacante Carlos Alberto, no início da temporada. O clube também espera receber um valor residual em dinheiro após o abatimento da pendência.