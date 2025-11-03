Yuri Romão explica busca por novo técnico do Sport e afirma: "O torcedor gosta de grife"

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Mesmo com a Série A passando por sua reta final e decisiva, o Sport vive um momento de transição e planejamento para o ano de 2026. Em entrevista ao BestCast, do jornalista Maciel Júnior, o presidente do clube, Yuri Romão, revelou que o clube já trabalha na definição do novo treinador e na montagem do elenco para a próxima temporada.

Restando oito partidas para o fim do Brasileirão, com o Sport prestes amargar mais um rebaixamento à Segunda Divisão, o interino César Lucena é quem tem a responsabilidade de comandar o time até o encerramento da competição.

"Estamos definindo o perfil. O treinador do Sport tem que ser um cara que aguente pressão. O nosso torcedor é muito exigente, que frequenta a Ilha, é bonito de se ver, enche o estádio, mas ele é muito exigente. Não pode ser qualquer um. Se chegar um treinador que não tenha equilíbrio emocional, que não tenha perfil para estar ali na beira do campo, isso já é um ponto de corte", afirmou o presidente do Sport.

O mandatário reforçou que o perfil do novo comandante precisa estar alinhado à identidade do clube e ao tipo de futebol que a torcida deseja ver. Segundo ele, o Sport busca um nome capaz de suportar o ambiente intenso da Ilha do Retiro e dar continuidade ao projeto rubro-negro. O último a deixar o cargo foi Daniel Paulista, contratado para tentar livrar o Leão da queda à Série B, mas que não obteve sucesso no retorno ao Recife.

"A gente quer um treinador com a cara do Sport. Fazendo uma breve análise, os treinadores que gostaríamos de ter dentro do nosso elenco são esses que estão trabalhando hoje. O campeonato ainda não terminou. O torcedor do Sport gosta de grife, não gosta de aposta. É o perfil do nosso torcedor, e a gente tem que respeitar isso", disse Yuri Romão.

Expectativa de acerto e mercado

O presidente também explicou que a escolha do novo técnico deve ser concluída após o término do Campeonato Brasileiro, para que o profissional participe ativamente do processo de reformulação do elenco em 2026.

"Nossa ideia é, mais à frente, anunciar esse novo treinador, possivelmente ao final do Campeonato Brasileiro. Se seguirmos alguém antes, ótimo. Mas é uma pessoa importante para a formação do elenco já para 2026. Nosso departamento de análise de mercado tem trabalhado já. Pedimos para que começassem a analisar vários nomes de atletas para que, quando esse treinador chegar, a gente coloque na mesa e ele opte por alguns, peça esforços por outros, o que é natural, todos fazem. Estamos pensando no futuro e trabalhando da melhor forma possível", completou Romão.