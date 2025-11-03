Sport encaminha a venda do zagueiro Riquelme ao Botafogo por valor milionário

Negociação por cerca de R$ 11 milhões envolve 30% de direitos mantidos pelo Leão e deve quitar parte de dívida pela compra do atacante Carlos Alberto

Riquelme, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport está próximo de concretizar a venda do zagueiro Riquelme, de 18 anos, ao Botafogo. O negócio, avaliado em aproximadamente 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões), foi inicialmente divulgado pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmado pelo Diario de Pernambuco.

Revelado nas categorias de base do clube, Riquelme tem contrato com o Leão da Ilha até o fim de 2029. Na negociação, o Sport busca manter 30% dos direitos econômicos do atleta, de olho em um possível lucro futuro com uma revenda.

O acordo com o Botafogo também deve servir para aliviar as finanças rubro-negras. O valor recebido será utilizado para quitar o restante da dívida referente à compra do atacante Carlos Alberto, adquirida por R$ 15 milhões no início da temporada. O atleta atualmente está emprestado ao Cuiabá e possui contrato com o Leão até dezembro de 2028.

Restam apenas pendências burocráticas e ajustes nos valores para que o negócio envolvendo Riquelme seja oficializado. Além de saldar o débito, o Sport ainda espera ficar com uma quantia em dinheiro.

Natural de Luziápolis, Alagoas, Riquelme é considerado uma das principais promessas defensivas recentes das categorias de base leoninas. Embora ainda não tenha estreado profissionalmente, o defensor foi relacionado para sete partidas da Série A, incluindo confrontos diante de Palmeiras, Grêmio e Flamengo.

O jovem zagueiro ganhou destaque em junho, ao ser campeão invicto da MadCup, torneio internacional sub-19 disputado na Espanha. Capitão da equipe rubro-negra, Riquelme liderou a defesa menos vazada da competição e foi eleito craque do torneio, desempenho que chamou a atenção do clube carioca e acelerou o interesse na contratação.