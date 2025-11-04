Presidente do Sport elogia gestão no futebol e indica manter diretor-geral e executivo

Enrico Ambrogini, diretor-geral de futebol do Sport, o presidente Yuri Romão e o executivo de futebol Thiago Gasparino (Paulo Paiva/Sport Recife)

Yuri Romão, presidente do Sport, em entrevista ao BestCast, do jornalista Maciel Júnior, demonstrou satisfação com o trabalho dos executivos Enrico Ambrogini (diretor-geral) e Thiago Gasparino (executivo de futebol) e sinalizou a permanência de ambos para a temporada 2026.

O mandatário ressaltou que o modelo implantado pelos dois dirigentes trouxe profissionalismo e integração a setores-chave do clube. Mesmo com a equipe na lanterna do Brasileirão e com rebaixamento para a Segunda Divisão encaminhado, o presidente garante que o trabalho interno tem evoluído e projeta continuidade do modelo para o próximo ano.



"Já havia essa vontade de profissionalizar o departamento de futebol. E esse momento péssimo do nosso futebol, no meio do ano, eu tomei a decisão de antecipar aquilo já previsto a acontecer. Trouxemos os dois executivos, cada um com sua função, o Enrico como diretor-geral, ele cuida de muito mais coisas, dentro do próprio CT, desde a comunicação, como a nutrição. E o Thiago Gasparino está à frente da interlocução, ele é o executivo de futebol, que lida com o treinador, os atletas, que serve de interface tanto com o Enrico quanto a presidência executiva", expressou o presidente leonino.

Ambrogini e Gasparino chegaram ao clube no dia 20 de maio, em meio à crise técnica e administrativa do Sport. A chegada da dupla marcou a extinção do cargo de vice-presidente de futebol, até ali ocupado por Guilherme Falcão.

"Acho que é um modelo muito interessante, tem fluido bastante e nada tem a ver com o desempenho dentro de campo. Pelo contrário. Acho que melhoramos muito processos internos, integração entre áreas, isso está sendo cuidado: a nutrição, fisiologia, preparação física, a integração da fisioterapia com o departamento médico. Então, isso foi melhor equalizado para que o desempenho dos atletas possa melhorar ao longo do tempo. Estou muito feliz com o trabalho interno. Não tem por que substituí-los", completou Yuri Romão.

Enrico Ambrogini, ex-Figueirense, foi contratado para atuar de forma mais ampla na gestão do departamento, coordenando áreas internas e estruturais do CT. Já Thiago Gasparino, que vinha do Santos e participou do acesso da equipe à Série A, assumiu o papel de elo entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria.

Empresa do ex-jogador Paulo André

Outro ponto destacado por Yuri Romão foi a parceria firmada com a Dolomita Sports, empresa do ex-zagueiro Paulo André, anunciada em 27 de maio. A consultoria foi contratada para reestruturar processos, rotinas e a infraestrutura do departamento de futebol em um período inicial de três meses.

O presidente elogiou a contribuição do grupo e revelou que pretende expandir o trabalho também para as divisões de base do clube.

"Fiquei extremamente satisfeito com a contratação porque eles nos fizeram enxergar algo que normalmente um dirigente, falando por mim, não enxergaria. Eu precisaria de um programa inteiro pra falar isso. Não foi uma consultoria cara, mas foi extremamente importante, principalmente na saúde e performance. Eu não tinha essa visão, e são coisas sutis que a gente não fazia dentro de casa (…) Foi muito dialogado. Quero fazer isso para o próximo ano na base, para integrar mais a base ao futebol profissional cada vez mais."