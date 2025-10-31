"Terminar de forma honrosa", projeta César Lucena sobre o Sport no Brasileirão

Cesar Lucena, técnico interino do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport viveu uma semana agitada com a saída de Daniel Paulista, mas quem assume o comando até o fim do Campeonato Brasileiro é um velho conhecido da torcida: César Lucena. Ex-zagueiro e auxiliar fixo da comissão técnica rubro-negra, ele volta a exercer a função de técnico interino em meio a um cenário desafiador, com o clube praticamente sem chances de escapar do rebaixamento e prestes a encarar o Flamengo, no Maracanã, neste sábado (1).

Na lanterna, o Leão soma apenas 17 pontos e possui 99.94% de chances de queda à Segunda Divisão. Durante entrevista concedida na véspera da partida, o comandante lamentou a saída de Daniel, reconheceu a turbulência nos bastidores, mas reforçou o compromisso de seguir lutando até o fim da competição.

"É uma semana complicada, um desafio complicado, um momento difícil e delicado do clube. Lamentamos muito a saída do amigo Daniel. É um momento em que nós precisamos continuar acreditando até o final, apesar do cenário ser totalmente desfavorável", iniciou César.

Com esforços, o sentimento do interino é de tentar encerrar a campanha leonina de forma digna.

"Precisamos lutar, sempre à disposição do clube. Foi assim na minha carreira como atleta no Sport, foi como auxiliar e, nesse momento como interino, eu vou fazer o melhor possível para que o clube termine de forma honrosa esse restante de competição. Nós vamos fazer tudo para fazer grandes jogos", completou.

Preparação do Sport para encarar o Flamengo

Mesmo em meio à instabilidade, o elenco trabalhou normalmente durante a semana sob a liderança de César. O treinador destacou a importância de manter a confiança do grupo e ressaltou a boa resposta dos jogadores nos treinos realizados na Ilha do Retiro.

"Uma semana importante, boa. Tivemos uma conversa com os atletas e passamos aquilo que nós queremos, a ideia de jogo, a estratégia para a partida contra o Flamengo. Finalizamos bem, fazendo os últimos ajustes, e esperamos fazer um grande jogo lá no Maracanã", disse o treinador.

Um adversário finalista da Libertadores e ainda na briga pelo título brasileiro

Ciente da força do adversário, César Lucena projeta uma partida de superação diante de um dos elencos mais poderosos do país. O técnico reconheceu o favoritismo do Flamengo no Maracanã, mas acredita que o Sport pode competir.

O Rubro-Negro Carioca é o vice do Brasileirão. A diferença para o líder Palmeiras é de apenas um ponto, e a promessa é de que o adversário deste sábado não dê sossego ao Sport quando a bola rolar.

"É um jogo difícil, grande, em que o Flamengo é uma das melhores equipes do Brasil e da América do Sul. Chegou na final da Libertadores, está brigando no topo da tabela pelo título brasileiro. Mas é um jogo também em que nós podemos ser seguros. Entendemos que não teremos tanto a bola, temos que marcar forte, correr todos juntos e, nas oportunidades que tivermos, nas nossas transições, conseguir sermos eficazes. Foi isso que passamos para os nossos atletas, os treinos foram bons para isso. É um jogo difícil", concluiu.