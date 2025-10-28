Sport anuncia saída do técnico Daniel Paulista

A decisão foi tomada após reunião entre as partes na manhã desta terça-feira (28)

Recife, PE, 15/10/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025. Daniel Paulista (Rafael Vieira)

O Sport anunciou oficialmente nesta terça-feira (28) a saída do técnico Daniel Paulista. O comandante deixa o clube em comum acordo após reunião entre as partes, onde Daniel comunicou que não seguiria para a temporada de 2026.

Até encontrar um novo treinador, o Sport terá o auxiliar César Lucena como técnico interino da equipe. Ainda em nota oficial da saída de Daniel Paulista, o clube rubro-negro reforçou já ter dado início ao planejamento do próximo ano, em meio a uma situação praticamente irreversível na Série A do Brasileiro.

Daniel Paulista chegou para a sua quarta passagem na Ilha do Retiro com o objetivo de salvar o Sport do rebaixamento na elite nacional. Ao todo, o comandante dirigiu a equipe por 18 partidas, com duas vitórias (únicas do clube no campeonato), oito empates e oito derrotas.

O Leão da Ilha se vê cada vez mais afundando na lanterna do Brasileiro e possui apenas 17 pontos na tabela após 29 jogos. Estando 15 pontos atrás do primeiro time de fora da zona de rebaixamento, a probabilidade de queda da equipe pernambucana é de 99,95%.

Confira nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife informa a saída do técnico Daniel Paulista, após reunião realizada na manhã desta terça-feira (28), na qual o profissional comunicou que não permaneceria para a próxima temporada. A decisão final foi tomada em comum acordo entre as partes, ficando definido que o Clube cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro da comissão técnica.

O Sport agradece a Daniel Paulista pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo comprometimento demonstrados ao longo de sua passagem, reconhecendo também sua representatividade como ídolo da história rubro-negra.

Junto com Daniel, deixam o Clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. O Sport deseja a todos sucesso na continuidade de suas carreiras.

O Clube já deu início ao planejamento para a temporada de 2026 e trabalha na definição do novo comandante. Até lá, o auxiliar técnico da casa, César Lucena, assumirá interinamente a equipe.

