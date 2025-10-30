Após classificação na Libertadores, Flamengo se prepara para partida contra o Sport

Flamengo e Sport se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileiro, no próximo sábado (01/11), às 21h, no Maracanã

Flamengo e Sport se enfrentam no sábado (01/11) (Adriano Fontes/Flamengo e Paulo Paiva/Sport)

Na última quarta-feira (29), o Flamengo garantiu vaga na final da Copa Libertadores da América ao empatar por 0 a 0 com o Racing, em Avellaneda, mesmo atuando por cerca de 40 minutos com um jogador a menos.



Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, o rubro-negro carioca confirmou a classificação e agora volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Esta será a quinta final da Libertadores disputada pelo Flamengo, a quarta desde 2019. O treinador Filipe Luís pode se tornar o segundo brasileiro a conquista títulos da competição internacional como técnico e jogador.

Sem tempo para descansar, o Flamengo já mira o duelo diante do Sport, neste sábado (01/11), pela 31ª rodada da Série A. Pois além da disputa continental, o clube também segue firme na briga pelo título brasileiro, ponto a ponto com o Palmeiras.

Nos próximos jogos, o Flamengo terá uma sequência intensa: Sport, São Paulo, Santos, Sport novamente e Fluminense. A recente derrota para o Fortaleza custou a liderança, deixando o Palmeiras um ponto à frente, o que deixa ainda mais importante as partidas no Campeonato Brasileiro.

A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de Novembro, no Monumental de Lima, na capital do Peru.