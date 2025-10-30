Em cenário ruim, César Lucena reassume o Sport e prepara equipe para encarar o Flamengo

Interino tem missão de tentar reerguer o lanterna do Brasileirão diante do vice-líder, no Maracanã; Leão ganha retorno, mas tem desfalque

César Lucena, técnico interino do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport inicia uma 'nova era' na Série A do Campeonato Brasileiro. Após a saída de Daniel Paulista, o comando técnico passa novamente às mãos de César Lucena, que assume o time de forma interina e carrega a missão de conduzir o Leão nesta reta final de competição.

A estreia do treinador na edição deste ano ocorre neste sábado (1º), às 21h, diante do Flamengo, no Maracanã, pela 31ª rodada — um desafio que coloca frente a frente o lanterna da Série A, de apenas 17 pontos, e o vice-colocado, na caça do líder Palmeiras.

O contexto não poderia ser mais complicado para César. Depois de três treinadores no comando e nenhum sucesso em firmar uma identidade de jogo, o Sport chega a esta altura da temporada com o risco real de rebaixamento. Agora, a responsabilidade recai sobre o 'novo' comandante, que tentará ao menos resgatar o ânimo do elenco e encerrar o campeonato de forma digna.

Esta não será a primeira vez que César Lucena comanda o Sport em 2025. No início da temporada, ele dirigiu o time nas três primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, com um elenco composto por atletas do sub-20. Empatou com Afogados, Decisão e Retrô.

Por Campeonato Brasileiro, o interino também acumula experiências recentes: na Série B do ano passado, dirigiu o time em duas vitórias: contra Ponte Preta e Ituano.

JEJUM LONGO NO MARACANÃ



A missão do interino é árdua não apenas pelo momento do time, mas também pelo histórico. O Sport não vence o Flamengo no Maracanã há 25 anos, um tabu que reforça o tamanho do desafio. O adversário, embalado pela vaga na final da Libertadores, ainda segue na luta pela liderança.

PREPARAÇÃO DO SPORT

Na preparação para o duelo, César Lucena tem ao menos uma boa notícia. Lucas Lima, que saiu lesionado no intervalo da partida contra o Internacional e ficou de fora da derrota para o Mirassol, voltou a treinar com o grupo e deve estar à disposição para o confronto no Rio de Janeiro.

Por outro lado, o colombiano Christian Rivera, que também se recupera de lesão na coxa, ainda é dúvida. O volante iniciou a transição física, mas depende da evolução nos próximos dias para ser relacionado.

Quem está fora é Matheusinho, expulso diante do Mirassol e que cumprirá suspensão automática. O atacante vinha sendo peça importante no setor ofensivo, e sua ausência exigirá ajustes no time.