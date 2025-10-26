CBF divulga áudio do VAR em expulsão do Sport contra o Mirassol; confira

O lance em questão ocorreu aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Matheusinho foi advertido com o cartão vermelho

Atacante Matheusinho, do Sport, em partida diante do Mirassol na Ilha do Retiro (Rafael Vieira / DP Foto)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (26) o áudio do VAR do lance polêmico de expulsão na partida entre Sport e Mirassol. Aos 22 minutos da primeira etapa no jogo do último sábado (25), o atacante rubro-negro Matheusinho havia sido advertido com o cartão amarelo por entrar com o pé mais alto na jogada, mas após o auxílio do árbitro de vídeo, o atleta levou o cartão vermelho.

A decisão da equipe de arbitragem influenciou diretamente o decorrer da partida, já que o Sport atuou por mais de 70 minutos com um homem a menos e acabou derrotado pelo clube paulista por 2 a 1, em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro.

Segundo a interpretação dos árbitros na cabine do VAR, Matheusinho deveria ter disputado o lance com a cabeça, ao invés dos pés, devido à altura da bola. O VAR ainda considerou o ponto de contato como preponderante na chamada para revisão.

“Recomendo revisão para um possível cartão vermelho, ok? De fato, tem um pé alto do jogador que tem prioridade sobre a bola e ele atinge, com essa perna em riste, a cabeça do jogador com uma força média para alta. E óbvio que na cabeça a gente tem um cuidado a mais, porque esse contato é em uma área sensível”, disse o árbitro de vídeo antes da revisão no monitor.