Com um a menos, Sport não segura o Mirassol e sofre nova derrota na Ilha do Retiro

Precisando lidar com a expulsão polêmica de Matheusinho, o Leão da Ilha foi derrotado pelo time sensação do Brasileirão por 2 a 1 em casa

Sport e Mirassol se enfrentaram na Ilha do Retiro pela 30ª rodada da Série A (Rafael Vieira)

Outro revés em casa! O Sport foi derrotado neste sábado (25) pelo Mirassol na Ilha do Retiro pelo placar de 2 a 1 e amargou outro resultado ruim na Série A do Campeonato Brasileiro e também como mandante. O confronto foi válido pela 30ª rodada da competição.

O jogo contou com uma expulsão polêmica do atacante Matheusinho ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. Depois de ter aplicado cartão amarelo ao atleta rubro-negro em uma falta, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes foi chamado ao VAR e decidiu pelo vermelho.

O Sport saiu atrás do placar, mas ainda chegou ao empate na primeira etapa com Derik Lacerda. No segundo tempo, o Mirassol voltou a ficar na frente do marcador logo no primeiro minuto. Negueba e Guilherme Marques balançaram as redes para o time paulista, sensação do campeonato, que está na 4ª posição.

Com o resultado, o Sport segue com 17 pontos e continua na lanterna da Série A. O Leão da Ilha volta a campo no próximo sábado (1º) para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 21h, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na mesma data, o Mirassol recebe o Botafogo no Maião, às 18h.

O JOGO

Com o meio-campo completamente modificado, o Sport tentava encontrar espaços para rodar a bola e fluiu mais pelo lado direito, com Matheusinho voltando para ajudar na criação e Aderlan aparecendo em infiltração.

Mas veio a frustração rubro-negra: aos 22 minutos, Matheusinho foi expulso. O árbitro foi chamado ao VAR e julgou que o atleta do Sport merecia cartão vermelho por uma falta no volante Neto Moura. Um lance interpretativo que, no campo, havia sido advertido apenas com amarelo, mas o juiz voltou atrás na decisão, o que gerou revolta nos jogadores rubro-negros.

Com um a menos, ficou mais difícil para o time pernambucano propor seu jogo, e logo veio o baque. Aos 27 minutos, o Mirassol chegou ao primeiro gol da partida com o atacante Negueba. Em jogada trabalhada, o camisa 11 recebeu, invadiu a área, puxou para o meio e finalizou. A bola contou com um desvio no meio do caminho antes de balançar as redes.

O Sport recuou após sofrer o gol, em vez de partir para cima, e a equipe paulista seguiu cômoda no confronto, fazendo seu jogo. No entanto, a bola parada foi a arma do Leão da Ilha.

Aos 37 minutos da primeira etapa, os rubro-negros chegaram ao empate. O português Sérgio Oliveira caprichou em uma cobrança de falta, colocando a bola na cabeça de Derik Lacerda, que subiu mais que todo mundo e cabeceou forte para igualar o placar.

No último lance do primeiro tempo, Derik voltou a levar perigo. Em um contra-ataque do Sport, o atacante quase marcou um golaço na Ilha. No um contra um, ele deixou o lateral-direito Daniel Borges no chão, mas parou em bela defesa do goleiro Walter, que evitou que os donos da casa fossem para o intervalo com uma virada.

SEGUNDO TEMPO

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o Mirassol voltou a ficar à frente no placar. Novamente, o Leão Caipira construiu a jogada pelo lado direito. O atacante Chico da Costa, que entrou no jogo no intervalo, finalizou; a bola bateu na defesa do Sport, ninguém afastou e, no rebote, Guilherme Marques emendou um chute no canto direito da meta do goleiro Gabriel.

Novamente atrás do placar, o Rubro-Negro precisava ir para cima da defesa do Mirassol, mas desperdiçou a grande oportunidade que teve aos 12 minutos. Em uma saída errada de bola da defesa do Terror do Interior, Neto Moura escorregou e entregou a bola de presente para Sérgio Oliveira. Sozinho, de frente para o gol, o volante pegou muito mal na bola e mandou por cima, longe da meta.

O Sport pouco conseguiu produzir dali em diante no segundo tempo, e o Mirassol tentava se aproveitar. Seguiu pressionando para ampliar o marcador, mas não converteu suas chances.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido (Igor Cariús); Lucas Kal (Hyoran), Sérgio Oliveira (Atencio) e Pedro Augusto (Barletta); Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Guilherme Marques (Shaylon); Negueba, Alesson e Renato Marques (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 18h30

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

4º Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (GO)

Gols: Derik Lacerda (37'/1T); Negueba (27'/1'T), Guilherme Marques (1'/2T)

Cartões amarelos: Sérgio Oliveira (Sport); Reinaldo, João Victor (Mirassol)

Cartão vermelho: Matheusinho (Sport)

Público: 10.656

Renda: R$ 216.200,00

