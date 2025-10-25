Partida entre Sport e Mirassol sofre paralisação após gritos homofóbicos na Ilha do Retiro

Árbitro interrompeu o jogo aos 10 minutos após ofensas de torcedores do time pernambucano contra o lateral Reinaldo, do Mirassol

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife)

A partida entre Sport e Mirassol, realizada neste sábado (25), na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi paralisada aos 10 minutos do primeiro tempo após gritos homofóbicos vindos das arquibancadas. As ofensas foram direcionadas ao lateral-esquerdo Reinaldo, do Mirassol, ex-jogador do clube pernambucano.

O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) aplicou o protocolo da CBF contra a discriminação, interrompendo o jogo até que os insultos cessassem. A medida segue as orientações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que prevê a paralisação da partida em casos de manifestações de cunho preconceituoso nas arquibancadas. A partida foi retomada normalmente.

Apesar do ocorrido, o episódio não foi registrado na súmula oficial divulgada ao término do jogo.

Reinaldo, de 36 anos, vive grande fase no Mirassol e é um dos destaques do time paulista na atual edição do Brasileirão, sendo o lateral com mais participações em gols na competição. O jogador também tem passagem com a camisa do Sport, clube que defendeu nas temporadas de 2012 e 2013.