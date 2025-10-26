Após vencer Sport, Mirassol provoca presidente da Federação Pernambucana de Futebol

Evandro Carvalho, presidente da FPF, desvalorizou o acesso do Mirassol à elite, em entrevista ao colunista do Diario de Pernambuco, Beto Lago

Sport perdeu para o Mirassol na Ilha (Rafael Vieira/DP)

Após vencer o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro no sábado (25), o Mirassol aproveitou para provocar o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho. Em foto postada nas redes sociais no vestiário, o clube escreveu na legenda: "Alguém sabe me dizer o que é que o DANADO Mirassol vai fazer em Série A do futebol brasileiro?

A frase provocativa tem destino certo: o presidente da FPF. Em dezembro do ano passado, em entrevista ao Canal no YouTube De Primeira, do colunista do Diario de Pernambuco, Beto Lago, Evandro desvalorizou o acesso do Mirassol para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade, mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A", afirmou Evandro Carvalho na ocasião.

REALIDADE DIFERENTE

O Mirassol faz uma campanha espetacular na sua estreia na elite nacional. Com 55 pontos, está na quarta colocação, garantindo até agora uma vaga na Copa Libertadores da América. Já o Sport é o lanterna absoluto, com apenas 17 pontos e o rebaixamento matemático para a Série B é questão de tempo.

Sábado, na Ilha, o time do interior abriu o placar com gol de Negueba, aos 27 minutos do primeiro tempo. Derik Lacerda empatou aos 37, em bonita cabeçada. Guilherme Marques decretou a vitória dos visitantes ao balançar a rede no primeiro minuto da etapa final. O Leão da Ilha teve o meia-atacante Matheusinho expulso aos 22 minutos do primeiro tempo. O Mirassol já tinha vencido o Sport no primeiro turno, 1 a 0, em São Paulo.