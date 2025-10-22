Sport x Flamengo: Após polêmicas, gestão da Arena de Pernambuco se reúne com Yuri Romão

A diretora-presidente da Arena, Michele Collins, se reuniu com o mandatário do Sport na manhã desta quarta-feira (22)

Missionária Michele Collins e presidente do Sport, Yuri Romão (Divulgação )

A diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Missionária Michele Collins, recebeu na manhã desta quarta-feira (22), o presidente do Sport, Yuri Romão, para debater detalhes da partida entre o time pernambucano e o Flamengo.

O encontro acontece após as polêmicas recentes que permearam o confronto atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Inicialmente marcado para ocorrer no dia 13 de novembro, a data da partida precisou ser alterada para o dia 15 do mesmo mês, devido a um evento imobiliário já programado na Arena.

Em meio ao desencontro de informações, a gestão da Arena de Pernambuco afirmou que não tinha sido procurada previamente pelo clube rubro-negro para a realização da partida no estádio, mesmo com a confirmação do jogo pela CBF. Agora, as partes se alinharam para discutir as questões relacionadas ao duelo, confirmado para o dia 15 de novembro, às 18h30.

“Esse alinhamento entre a Arena de Pernambuco e o clube é de extrema importância para o sucesso da partida. Sabemos que será um evento grandioso e a nossa Arena está preparada para receber da melhor forma as duas grandes torcidas. Preservando a paz e a harmonia como o nosso futebol merece", enfatizou a diretora-presidente da Arena de Pernambuco, Missionária Michele Collins.

Durante o encontro, também foram discutidos pontos relacionados à logística, segurança, acesso ao estádio e operação do evento, garantindo uma experiência positiva para torcedores, atletas e profissionais envolvidos.

A expectativa para o duelo entre Sport e Flamengo é de casa cheia, movimentando não somente o cenário esportivo, mas também a economia local, com impacto positivo no turismo, comércio e serviços.

