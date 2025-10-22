Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol na Ilha do Retiro

O Sport receberá o Mirassol no próximo sábado (25), às 18h30, pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro

Torcida do Sport presente na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/ Sport)

Nesta quarta-feira (22), o Sport iniciou as vendas de ingressos para o duelo contra o Mirassol, no próximo sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 30ª rodada da Série A e conta com lote promocional especial para o torcedor rubro-negro, além de gratuidade para mulheres e crianças.

Os valores promocionais estarão disponíveis até a sexta-feira (24), com valores entre R$ 20 e R$ 70. No dia do jogo, os ingressos voltam ao preço normal. As compras podem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial

As vendas se iniciaram, às 10h, desta quarta-feira (22) e continuam de forma ordenada:

10h- Sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro e isentos;

12h- Sócios Rubro-Negros proprietários;

13h- Sócios Leão

14h- Sócios Leão de Todos

15h- Público geral .

Confira os valores dos ingressos:

Lote Promocional (até 24/10)

- Cadeira Central: R$ 70

- Cadeira de Ampliação: R$ 50

- Sociais: R$ 30

- Arquibancada Frontal: R$ 100

(com cupom ELEVENTICKETS: 80% de desconto)

- Arquibancada Sede: R$ 20 (exclusiva para sócios)

Mulheres e crianças até 12 anos têm entrada gratuita na Arquibancada Frontal, com retirada antecipada de ingresso pelo site.

Valores no dia do jogo (25/10)

- Cadeira Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

- Cadeira de Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

- Sociais (exclusivo para sócios): R$ 50

- Arquibancada Frontal: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

- Arquibancada Sede: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

- Arquibancada Placar (Visitante): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Proprietários

- Camarote: R$ 100

- Cadeira Central: R$ 100

- Cadeira Ampliação: R$ 100

Proprietários e Sócios

- Camarote: R$ 50

- Cadeira Central: R$ 50

- Cadeira Ampliação: R$ 50

O torcedor também pode optar pelo Ilha Lounge, área exclusiva com open bar e open food premium, além de acesso à cadeira central e ambiente climatizado.



- Ingresso: R$ 180 (adulto)

- Crianças de 8 a 14 anos: R$ 130

- Inclui copo exclusivo e acesso especial ao setor.



Estacionamento

- Valor: R$ 30

- Início das vendas: 23 de outubro, às 12h

- Abertura do estacionamento: 25 de outubro, às 12h

Apenas veículos com ticket adquirido antecipadamente poderão acessar o local em dia de jogo.







