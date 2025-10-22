Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol na Ilha do Retiro
O Sport receberá o Mirassol no próximo sábado (25), às 18h30, pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro
Publicado: 22/10/2025 às 11:31
Torcida do Sport presente na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/ Sport)
Nesta quarta-feira (22), o Sport iniciou as vendas de ingressos para o duelo contra o Mirassol, no próximo sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela 30ª rodada da Série A e conta com lote promocional especial para o torcedor rubro-negro, além de gratuidade para mulheres e crianças.
As vendas se iniciaram, às 10h, desta quarta-feira (22) e continuam de forma ordenada:
10h- Sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro e isentos;
12h- Sócios Rubro-Negros proprietários;
13h- Sócios Leão
14h- Sócios Leão de Todos
15h- Público geral .
Confira os valores dos ingressos:
Lote Promocional (até 24/10)
- Cadeira Central: R$ 70
- Cadeira de Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Frontal: R$ 100
(com cupom ELEVENTICKETS: 80% de desconto)
- Arquibancada Sede: R$ 20 (exclusiva para sócios)
Mulheres e crianças até 12 anos têm entrada gratuita na Arquibancada Frontal, com retirada antecipada de ingresso pelo site.
Valores no dia do jogo (25/10)
- Cadeira Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
- Cadeira de Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
- Sociais (exclusivo para sócios): R$ 50
- Arquibancada Frontal: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)
- Arquibancada Sede: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
- Arquibancada Placar (Visitante): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Proprietários
- Camarote: R$ 100
- Cadeira Central: R$ 100
- Cadeira Ampliação: R$ 100
Proprietários e Sócios
- Camarote: R$ 50
- Cadeira Central: R$ 50
- Cadeira Ampliação: R$ 50
O torcedor também pode optar pelo Ilha Lounge, área exclusiva com open bar e open food premium, além de acesso à cadeira central e ambiente climatizado.
- Ingresso: R$ 180 (adulto)
- Crianças de 8 a 14 anos: R$ 130
- Inclui copo exclusivo e acesso especial ao setor.
Estacionamento
- Valor: R$ 30
- Início das vendas: 23 de outubro, às 12h
- Abertura do estacionamento: 25 de outubro, às 12h
Apenas veículos com ticket adquirido antecipadamente poderão acessar o local em dia de jogo.