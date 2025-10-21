Sport possui mais de 30 jogadores com contrato para 2026; confira os nomes

De 32 atletas com vínculo, 13 estão emprestados a outros clubes

Recife, PE, 15/10/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025. (Rafael Vieira)

Apesar de ainda estar tentando uma permanência na Primeira Divisão, o Sport já iniciou o planejamento para 2026. Com futuro incerto, o Leão sabe que possui 32 jogadores com contrato garantido para a próxima temporada.

Desse grupo, 13 atletas estão emprestados e retornariam ao fim de seus vínculos, dezembro deste ano. Entre eles, nomes como o goleiro Thiago Couto (Vitória), os zagueiros Marcelo Ajul (Athletic-MG) e Victor Gabriel (Internacional), além dos laterais Ewerthon (Juventude) e Felipinho (Criciúma). O meio-campo também tem peças cedidas a outros times do futebol brasileiro, como Pedro Martins (Chapecoense), Luciano (Ypiranga-RS) e Fábio Matheus (Novorizontino), assim como os atacantes Gustavo Maia (Criciúma), Carlos Alberto (Cuiabá) e Gustavo Coutinho (Coritiba).

Há ainda dois jogadores que estão atuando fora do país com opção de compra: o zagueiro Chico, emprestado ao Hapoel Tel Aviv (Israel), e o volante Fabricio Domínguez, no Cerro Porteño (Paraguai). Ambos possuem retorno previsto para o meio de 2026.

Atletas disputando a reta final da Série A pelo Sport

Integrados ao elenco atual, sob o comando do técnico Daniel Paulista, são 19 atletas que seguem na disputa da Série A. Estão os goleiros Caíque França e Adriano, os zagueiros Rafael Thyere, Ramon Menezes e João Silva, os laterais Matheus Alexandre e Igor Cariús, os volantes Pedro Augusto, Sérgio Oliveira, Lucas Kal, Christian Rivera e Zé Lucas, os meias Lucas Lima e Rodrigo Atencio, e os atacantes Barletta, Pablo, Romarinho, Matheusinho e Ignacio Ramírez.



Vínculo de Daniel Paulista

Sobre o comandante rubro-negro, Daniel tem contrato com o Sport apenas até o fim de 2025. Repatriado com a missão de livrar o clube do rebaixamento à Série B, o treinador vê o objetivo cada vez mais próximo de não ser cumprido. Somando apenas 17 pontos, o Leão segue na lanterna do campeonato e possui 99.79% de chances de queda. Restam apenas 10 jogos para o término da campanha leonina.

Elenco com contrato até 2026 ou mais

Goleiros

Caíque França – contrato até o fim de 2026

Thiago Couto – contrato até o fim de 2027 (emprestado)

Adriano – contrato até o fim de 2026

Zagueiros



Marcelo Ajul – até o fim de 2027 (emprestado)

Chico – até o fim de 2026 (emprestado)

Ramon Menezes – até o fim de 2026

Rafael Thyere – até o fim de 2026

João Silva – até o fim de 2027

Victor Gabriel – até o fim de 2027 (emprestado)

Laterais



Direitos:

Matheus Alexandre – até o fim de 2028

Ewerthon – até o fim de 2026 (emprestado)

Esquerdos:

Igor Cariús – até o fim de 2026

Felipinho – até o fim de 2026 (emprestado)

Volantes



Pedro Martins – até o fim de 2026 (emprestado)

Luciano – até o fim de 2027 (emprestado)

Fábio Matheus – até o fim de 2026 (emprestado)

Christian Rivera – até o fim de 2028

Zé Lucas – até o fim de 2028

Sérgio Oliveira – até o fim de 2026

Pedro Augusto – até o fim de 2026

Lucas Kal – até o fim de 2026

Fabrício Domínguez – até o fim de 2027 (emprestado)

Meias



Lucas Lima – até o fim de 2026

Rodrigo Atencio – até o fim de 2029

Atacantes



Chrystian Barletta – até o fim de 2028

Carlos Alberto – até o fim de 2028 (emprestado)

Gustavo Coutinho – até o fim de 2028 (emprestado)

Gustavo Maia – até o fim de 2026 (emprestado)

Pablo – até o fim de 2026

Romarinho – até o fim de 2026

Matheusinho – até junho de 2026

Ignacio Ramírez – até junho de 2026