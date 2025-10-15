"Em nenhum momento fomos procurados", diz gestão da Arena de Pernambuco sobre Sport x Flamengo

A partida marcada para o dia 13 de novembro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, ainda vive indefinição

O duelo atrasado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A entre Sport e Flamengo ainda vive cercado de indefinições e polêmicas. Em nota oficial, a gestão da Arena de Pernambuco, local da partida, disse não ter sido procurado em nenhum momento pelo clube mandante para verificar a disponibilidade do estádio na data do jogo.

A partida em questão foi marcada para o dia 13 de novembro, no mesmo dia em que ocorrerá um evento imobiliário na Arena de Pernambuco. Ainda na nota, a Arena disse ter oferecido o dia 15 de novembro para a realização do jogo e segue em negociações com as partes.

Confira nota oficial da Arena de Pernambuco:

A Arena de Pernambuco informa que não foi procurada, em momento nenhum, pelo Sport Clube do Recife e nem por qualquer outra empresa para verificar a disponibilidade de data do estádio visando à realização da partida contra o Flamengo.

A administração da Arena tomou conhecimento da possível data do jogo somente após a divulgação da nota oficial do clube na imprensa. Diante disso, notificou imediatamente a Federação Pernambucana de Futebol e o clube sobre a existência de um evento previamente agendado para o mesmo dia.

Reforçamos que não houve nenhuma falta de transparência por parte da gestão da Arena de Pernambuco. Posteriormente à nota oficial do clube, a gestão da Arena ofereceu o dia 15 de novembro como uma das possíveis datas para a realização do jogo e está em negociação com as partes.



Diretor garante partida em Pernambuco

O diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, foi enfático ao afirmar que o jogo não sairá de Pernambuco, independentemente das tratativas sobre a mudança de data devido a um conflito de agenda na Arena de Pernambuco.

"Como foi divulgado, a partida tem um contrato já assinado e a questão da data ainda não está definida, então há variáveis nisso. A gente vai chegar já já a uma conclusão. Não vou cravar, mas uma coisa é clara: a partida tem um contrato para que seja na Arena de Pernambuco. Se ela não for, ela não sai aqui do estado, para deixar bem claro, para que ninguém caia em nenhum conto. Essa não é uma possibilidade, não tem a menor chance disso acontecer", garantiu Enrico.