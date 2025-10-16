Após empate, Sport vê distância para primeiro time fora da zona de rebaixamento aumentar

A distância entre Sport e Santos agora é de 14 pontos

A partida entre Sport e Ceará pela 27ª rodada terminou em 1 a 1 (Paulo Paiva/ Sport)

Cada vez mais fundo. Na última quarta-feira (16), o Sport empatou em 1 a 1 contra o Ceará e viu sua distância para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, aumentar para 14 pontos, restando 11 partidas para o término do Campeonato Brasileiro.

A situação do rubro-negro só piora no torneio, agora são apenas 17 pontos somados, em 27 jogos disputados. Com o empate, o Sport chegou a cinco partidas sem vencer novamente e alcançou os 99,22% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Mesmo com a grande vitória conquistada frente ao Corinthians, pela 24ª rodada, o Leão da Ilha não conseguiu demonstrar uma grande reação no Brasileiro e segue na lanterna, a seis pontos do penúltimo colocado e 14 do primeiro time fora da zona.

TABELA

16° - Santos - 31 pontos

17° - Vitória - 25 pontos

18° - Fortaleza - 24 pontos

19° - Juventude - 23 pontos

20° - Sport - 17 pontos

Sem tempo para descansar, o Sport enfrenta o Internacional no próximo domingo (19), às 18:30, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela 29ª rodada da Série A. Em seguida volta a Pernambuco para receber o Mirassol, na Ilha do Retiro.