Daniel Paulista lamenta falta de eficiência do Sport contra o Ceará: "Inúmeras oportunidades"

Treinador vê evolução ofensiva do Leão, mas admite que faltou tranquilidade nas finalizações para sair com os três pontos na Ilha do Retiro

Daniel Paulista, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O técnico Daniel Paulista analisou o empate em 1 a 1 entre Sport e Ceará, na noite desta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A. O confronto foi equilibrado, com poucas chances claras no primeiro tempo e um segundo tempo mais intenso, marcado pelos gols de Pedro Raul, aos 37 minutos, e Igor Cariús, aos 41.

O resultado manteve o Leão na lanterna do Brasileirão, com 17 pontos, enquanto o Vozão chegou aos 35, em posição intermediária na tabela. Na coletiva, Daniel destacou o nível de dificuldade do confronto e o perfil competitivo do adversário.

"Sobre o jogo, uma partida difícil como nós esperávamos. O Ceará não é à toa na posição que está, pelo que tem conseguido render. uma postura competitiva, uma equipe fechada e que aposta muito na transição, principalmente com seus jogadores de lado de campo em velocidade, para ter o Pedro Raul na área sempre pra finalização. Isso fez com que o jogo, principalmente no primeiro tempo, ficasse bastante travado", iniciou o treinador.

"Acho que nós não conseguimos vencer, no primeiro tempo, essa primeira marcação da equipe do Ceará. Da mesma forma, eles não conseguiram encontrar espaços na primeira etapa. Acho que o jogo foi muito amarrado", completou.

O primeiro tempo refletiu exatamente essa leitura do técnico: um duelo truncado, com o Sport errando muitos passes e o Ceará tendo leve superioridade, mas sem transformar o domínio territorial em chances reais. Na etapa final, o ritmo mudou. O Vozão voltou mais agressivo e, após algumas boas defesas de Gabriel, abriu o placar em jogada de transição, marca registrada da equipe cearense.

"No segundo tempo, o Sport, no início, ainda se manteve da mesma forma, não conseguindo, apesar da ideia de ser agressivo, marcando alto dentro de casa, traduzir isso dentro de campo, ficou evidente. As trocas que começamos a fazer foram no sentido de tentar dar um melhor passe, principalmente na construção, para que a bola chegasse com qualidade na frente e, a partir de então, as oportunidades fossem criadas. Acho que a equipe começou a se encontrar melhor dentro de campo, mas aí veio o gol numa transição, onde é o forte do Ceará, e isso tornou o jogo ainda mais complicado", explicou Daniel.

O comandante rubro-negro valorizou a postura ofensiva e lamentou a falta de precisão nas conclusões. O empate, embora mantenha o Sport em situação delicada, mostrou evolução em relação às últimas atuações. O time volta a campo no domingo (19), às 18h30, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Ceará recebe o Botafogo, no mesmo dia e horário, na Arena Castelão.

"Criamos no segundo tempo inúmeras oportunidades, mais uma vez. Se formos ver números, o Sport mais uma vez foi superior, como foi contra o Atlético-MG. E hoje, especificamente, muitas oportunidades claras de gol na área. Mas, competência... se tivéssemos tranquilidade nos momentos decisivos, eficiência, nós pudéssemos ter melhor sorte de ter vencido a partida pelo que o Sport produziu da metade do segundo tempo pra frente, principalmente, onde foi superior ao adversário, mas saiu com o empate mais uma vez", finalizou.