Beto Lago: 'Sport fica no empate com o Ceará e segue sina ingrata nesta Série A'
Com o empate em 1 a 1 contra o Ceará, o Sport completa uma sequência de cinco jogos sem vencer
Publicado: 16/10/2025 às 01:53
A partida entre Sport e Ceará pela 28ª rodada da Série A de 2025, terminou empatada em 1 a 1 (Paulo Paiva/Sport)
Novo empate
Em nova noite de frustração, Sport e Ceará ficaram no 1x1, resultado que não serviu para ninguém. Para o Leão foi mais um capítulo de uma sina ingrata neste Brasileirão, apenas na espera do momento em que o rebaixamento se tornará questão matemática. O primeiro tempo foi um retrato do que o Sport tem sido: apático, previsível e sem criatividade. O Ceará dominou os 20 minutos iniciais, jogando sempre no campo ofensivo, pressionando a saída de bola e impedindo qualquer tentativa de construção rubro-negra. O Sport, acuado, se limitava a rifar a bola em lançamentos, sendo inoperante no ataque e um ataque isolado de qualquer ajuda. Somaram-se a isso os inúmeros erros de passe, que travaram o meio e minaram qualquer chance de reação. O apito final do árbitro soou quase como um alívio após 45 minutos de um futebol pobre dos dois lados. A segunda etapa teve outra cara. O jogo ganhou ritmo, e o Sport finalmente conseguiu criar. Foram chances seguidas. Derik desperdiçou uma dentro da pequena área, chutando por cima. Luan Cândido obrigou o goleiro Bruno a uma grande defesa. A entrada de Sérgio Oliveira deu mais de lucidez ao meio. Mas, quando o time crescia, veio o castigo, com o gol cearense de Pedro Raul. Mesmo com o golpe, o Sport reagiu e empatou com Igor Cariús, também de cabeça. O Leão ainda tentou a virada, empurrado mais pela vontade do que pela organização, mas o placar não se mexeu. Foi um empate que valeu pelo esforço do segundo tempo, mas que pouco muda o enredo de um time que segue sem rumo. No fim, fica a sensação de mais um jogo em que o Sport lutou, mas não soube vencer e segue descendo, degrau por degrau, sua escada amarga no Brasileirão.
A nota oficial da Arena de Pernambuco só confirmou o que já se suspeitava: a operação de venda do jogo do Sport contra o Flamengo foi um completo fiasco. A administração da Arena afirmou, com todas as letras, que não foi procurada pelo clube em nenhum momento para checar a disponibilidade do estádio. Mesmo que a CBF tenha confirmado a data do jogo (13 de novembro) meses depois da assinatura do contrato, nada apaga o amadorismo do processo.
Entrevistas desastrosas
As coletivas do Sport são um festival de equívocos. São sempre depois que sabemos da contratação de jogador, de valores de compra de atletas ou como foi no caso da venda da operação de jogo. Passa a sensação de falas improvisadas. Em momentos assim, não basta dirigentes secundários para “apagar incêndio”. É preciso ter a voz do presidente ou do vice.
Problemas à vista no Estadual
O presidente da FPF, Evandro Carvalho, avisou que quer começar o Estadual 2026 no dia 7 de janeiro, antes até mesmo do previsto no calendário da CBF. O argumento é fugir do Carnaval, mas o efeito colateral pode ser grave para os clubes. O Sport joga a Série A até 7 de dezembro, ou seja, um mês de férias e pré-temporada. O Náutico enfrenta cenário de transição política e isso deve trazer uma montagem tardia de elenco. E o Santa Cruz ainda estará no processo de implantação da SAF, o que naturalmente gera indefinições administrativas.