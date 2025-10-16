Beto Lago: 'Sport fica no empate com o Ceará e segue sina ingrata nesta Série A'

A partida entre Sport e Ceará pela 28ª rodada da Série A de 2025, terminou empatada em 1 a 1 (Paulo Paiva/Sport)

Novo empate

Em nova noite de frustração, Sport e Ceará ficaram no 1x1, resultado que não serviu para ninguém. Para o Leão foi mais um capítulo de uma sina ingrata neste Brasileirão, apenas na espera do momento em que o rebaixamento se tornará questão matemática. O primeiro tempo foi um retrato do que o Sport tem sido: apático, previsível e sem criatividade. O Ceará dominou os 20 minutos iniciais, jogando sempre no campo ofensivo, pressionando a saída de bola e impedindo qualquer tentativa de construção rubro-negra. O Sport, acuado, se limitava a rifar a bola em lançamentos, sendo inoperante no ataque e um ataque isolado de qualquer ajuda. Somaram-se a isso os inúmeros erros de passe, que travaram o meio e minaram qualquer chance de reação. O apito final do árbitro soou quase como um alívio após 45 minutos de um futebol pobre dos dois lados. A segunda etapa teve outra cara. O jogo ganhou ritmo, e o Sport finalmente conseguiu criar. Foram chances seguidas. Derik desperdiçou uma dentro da pequena área, chutando por cima. Luan Cândido obrigou o goleiro Bruno a uma grande defesa. A entrada de Sérgio Oliveira deu mais de lucidez ao meio. Mas, quando o time crescia, veio o castigo, com o gol cearense de Pedro Raul. Mesmo com o golpe, o Sport reagiu e empatou com Igor Cariús, também de cabeça. O Leão ainda tentou a virada, empurrado mais pela vontade do que pela organização, mas o placar não se mexeu. Foi um empate que valeu pelo esforço do segundo tempo, mas que pouco muda o enredo de um time que segue sem rumo. No fim, fica a sensação de mais um jogo em que o Sport lutou, mas não soube vencer e segue descendo, degrau por degrau, sua escada amarga no Brasileirão.

