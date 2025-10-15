Com segundo tempo intenso, Sport e Ceará empatam na Ilha do Retiro pelo Brasileirão

Clássico nordestino contou com reta final emocionante na Ilha em placar de 1 a 1 entre Leão e Vozão

Sport e Ceará se enfrentaram nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A (Rafael Vieira/DP Foto)

Por clássico nordestino, Sport e Ceará empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo contou com uma reta final bastante disputada entre as duas equipes. Pedro Raul abriu o placar para o Vozão aos 37 minutos do segundo tempo, e Igor Cariús empatou para o Leão aos 41 minutos.

O Rubro-Negro segue na lanterna do Brasileirão, agora somando 17 pontos, enquanto o Alvinegro chegou aos 35, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Para o Sport, foi uma chance desperdiçada de somar três pontos e tentar uma arrancada na reta final da competição, em busca de um verdadeiro milagre para evitar o rebaixamento.

O Leão volta a campo no domingo (19), para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30. Já o Ceará, também no domingo, recebe o Botafogo na Arena Castelão, no mesmo horário.

O JOGO

Uma primeira etapa marcada pelo equilíbrio e pela disputa intensa que um clássico nordestino sempre promete, mas com pouca efetividade ofensiva de ambos os lados. Sport e Ceará não conseguiram produzir um bom futebol nos primeiros 45 minutos. As tentativas vieram principalmente em chutes de fora da área. Zé Lucas e Pedro Augusto arriscaram pelo lado rubro-negro, enquanto Galeano respondeu pelo alvinegro.

O Leão teve dificuldades na saída de bola e acumulou erros de passe, o que permitiu ao Vozão demonstrar leve superioridade, com maior presença no campo de ataque, embora sem criar chances claras de gol. Ao final da primeira etapa, após o apito do árbitro, o som das vaias ecoou das arquibancadas da Ilha do Retiro.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o ritmo foi completamente diferente. O Ceará voltou melhor do intervalo, pressionando e aproveitando os espaços deixados pelo Sport. O Leão demorou a se encontrar em campo, mas aos 22 minutos teve uma grande oportunidade com Derik Lacerda, que acabou desperdiçando.

A partir daí, o time rubro-negro cresceu no jogo e obrigou o goleiro Bruno Ferreira a fazer grandes defesas em chutes de Sérgio Oliveira e Luan Cândido. O Sport pressionava, mas quem foi eficiente foi o Ceará. Aos 37 minutos, Pedro Henrique cruzou com precisão e Pedro Raul, bem posicionado, completou de primeira no contrapé de Gabriel para abrir o placar na Ilha do Retiro.

Mesmo atrás, o Sport não desistiu. Aos 41 minutos, veio o empate leonino: Lucas Lima cruzou da direita e Igor Cariús, que havia acabado de sair do banco, subiu como um centroavante para testar firme e deixar tudo igual.

A reação do Leão incendiou o fim de jogo, com chances para os dois lados e muita emoção até o apito final. Mas o placar permaneceu empatado, coroando um segundo tempo intenso e equilibrado no clássico nordestino.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva (Igor Cariús) e Luan Cândido; Zé Lucas (Pablo), Pedro Augusto (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho (Barletta), Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Rafael Ramos); Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Richardson). Técnico: Léo Condé.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

4º Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols: Pedro Raul (37'/2T); Igor Cariús (41'/2T)

Cartões amarelos: Derik Lacerda, Aderlan (Sport), Rafael Thyere; Lucas Mugni (Ceará)

Público: 14.494

Renda: R$ 321.215,00

