Conheça Arthur Maron, o artilheiro dos voleios do Sport Sub-20

Arthur Maron, jogador da base do Sport (Igor Cysneiros/Sport)

O atacante Arthur Maron têm chamado a atenção e vem sendo um dos principais destaques da equipe sub-20 do Sport. Na última segunda-feira, sob os olhares do técnico Daniel Paulista, o centroavante do Leão marcou o seu terceiro gol de voleio em menos de sete meses de clube. No total, Arthur Maron já acumula 18 gols marcados em 29 jogos pelo Sport e conquistou dois títulos: Copa Pernambuco sub-20 e a Madcup sub-19, realizado na Espanha.

Arthur Maron chegou ao Sport em abril de 2025, após grande temporada pela equipe sub-17 do Athletic, de Minas Gerais. Pela equipe mineira, foi vice artilheiro do Campeonato Mineiro sub-17, com 14 gols marcados em 19 partidas, sendo autor de 60% dos gols da equipe na competição.

Agora, pelo Sport, Arthur Maron já acumula treinamentos pela equipe profissional e já despertou interesse de gigantes europeus. As grandes atuações e gols bonitos têm chamado a atenção de times europeus como Porto e Sporting, de Portugal, e Atlético de Madrid, da Espanha, que já fizeram consulta pelo jogador de 18 anos. A multa rescisória para o exterior é de 50 milhões de euros, cerca de 317 milhões de reais. Já para times brasileiros, a multa é de 6 milhões de reais