CONVOCAÇÃO

Zé Lucas, do Sport, é convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17

A joia do Sport fará parte do elenco do Brasil para o Mundial que começa no dia 3 de novembro, no Catar

Caio Antunes

Publicado: 14/10/2025 às 20:41

Zé Lucas em treino pela Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Presença frequente nas seleções de base, a joia do Sport Zé Lucas foi convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17. O volante rubro-negro foi um dos 21 nomes anunciados nesta terça-feira (14) pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci.

O Mundial sub-17 acontecerá no Catar e começa no dia 3 de novembro, com data de encerramento previsto para o dia 27 do mesmo mês. Sendo assim, Zé Lucas desfalcaria o Leão da Ilha em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os convocados da Amarelinha se apresentarão na próxima segunda-feira (20) na Granja Comary, em Teresópolis. O Brasil estará no Grupo H da competição e terá pela frente Honduras, Indonésia e Zâmbia. A estreia da seleção será contra o Honduras, no dia 4 de novembro, às 09h30.

Lista de convocados da Seleção Brasileira sub-17:

GOLEIROS


João Pedro - Santos

Arthur Nascimento - Bahia

Lucas Andrade - Vasco da Gama

DEFENSORES


Angelo Henrique - São Paulo

Arthur Ryan - Fluminense

Derick Araújo - Palmeiras

Luis Eduardo - Grêmio

Luccas Ramon - Palmeiras

Vitor Hugo - Cruzeiro

Vitor Fernandes - Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS


Zé Lucas - Sport

Luis Felipe - Palmeiras

Felipe Morais - Cruzeiro

Tiago Augusto - Grêmio

Vinicius Rocha - Santos

ATACANTES


Ruan Pablo - Bahia

Pietro Tavares - Cruzeiro

Dell - Bahia

Andrey Fernades - Vasco da Gama

Kayke Santos - Athletico

Gabriel Mec - Grêmio

