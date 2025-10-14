Zé Lucas, do Sport, é convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17
A joia do Sport fará parte do elenco do Brasil para o Mundial que começa no dia 3 de novembro, no Catar
Publicado: 14/10/2025 às 20:41
Zé Lucas em treino pela Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
Presença frequente nas seleções de base, a joia do Sport Zé Lucas foi convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Sub-17. O volante rubro-negro foi um dos 21 nomes anunciados nesta terça-feira (14) pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci.
O Mundial sub-17 acontecerá no Catar e começa no dia 3 de novembro, com data de encerramento previsto para o dia 27 do mesmo mês. Sendo assim, Zé Lucas desfalcaria o Leão da Ilha em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A.
Os convocados da Amarelinha se apresentarão na próxima segunda-feira (20) na Granja Comary, em Teresópolis. O Brasil estará no Grupo H da competição e terá pela frente Honduras, Indonésia e Zâmbia. A estreia da seleção será contra o Honduras, no dia 4 de novembro, às 09h30.
Lista de convocados da Seleção Brasileira sub-17:
GOLEIROS
João Pedro - Santos
Arthur Nascimento - Bahia
Lucas Andrade - Vasco da Gama
DEFENSORES
Angelo Henrique - São Paulo
Arthur Ryan - Fluminense
Derick Araújo - Palmeiras
Luis Eduardo - Grêmio
Luccas Ramon - Palmeiras
Vitor Hugo - Cruzeiro
Vitor Fernandes - Atlético-MG
MEIO-CAMPISTAS
Zé Lucas - Sport
Luis Felipe - Palmeiras
Felipe Morais - Cruzeiro
Tiago Augusto - Grêmio
Vinicius Rocha - Santos
ATACANTES
Ruan Pablo - Bahia
Pietro Tavares - Cruzeiro
Dell - Bahia
Andrey Fernades - Vasco da Gama
Kayke Santos - Athletico
Gabriel Mec - Grêmio