Comissão de Ética do Sport recebe denúncia de Romão contra Bivar

Luciano Bivar criticou Yuri Romão em almoço de oposição do Sport por impeachment do atual presidente rubro-negro (Reprodução/Redes Sociais/carecadixpo e Paulo Paiva/Sport Recife)

O presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho do Sport, Darlson Freire de Macedo, deu seguimento a uma representação contra o ex-presidente do clube, Luciano Bivar. O atual presidente do clube, Yuri Romão, fez uma denúncia formal contra o ex-dirigente e essa representação foi admitida pelo presidente do Conselho, Ademar Regueira, que despachou para a Comissão de Ética.

O despacho determina que o processo seja julgado pela 1° Câmara de Julgamento da Comissão e o conselheiro André Luiz Galindo de Carvalho será o relator, conduzindo todas as diligências para elaborar o relatório final.

A representação de Yuri Romão partiu após as acusações do ex-presidente Luciano Bivar, em um almoço promovido pelo grupo opositor Leões Pela Mudança, no dia 28 de agosto, no restaurante Boi & Brasa. Na ocasião, Bivar afirmou que o clube estaria sendo alvo de ações criminosas. "A bola não entra porque são um bando de ladrões", disse. Sobre Yuri, o ex-dirigente disse que "ele veio para assaltar o clube", em discurso inflamado.

O documento oficializa o início do processo ético-disciplinar contra Luciano Bivar dentro do Sport, mas ainda não há julgamento ou punição. É basicamente o início formal da tramitação do caso.

A partir desse despacho, o caso entra em tramitação formal dentro da Comissão de Ética e Disciplina do Sport Club do Recife. E o processo passa a seguir um rito interno, previsto no estatuto e no regimento do clube.

