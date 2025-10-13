Sport x Flamengo na Arena de Pernambuco pode mudar de data por conta de evento no estádio

O jogo da 12ª rodada do Brasileirão está marcado para a mesma data de um evento imobiliário na Arena; quebra de contrato custaria multa de R$ 600 mil ao Leão

O duelo entre Sport e Flamengo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode mudar de data. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a partida para o dia 13 de novembro, uma quinta-feira, às 20h30, mas o local escolhido pelo Leão, a Arena de Pernambuco, enfrenta um impasse de agenda. No mesmo dia, o estádio tem programado um evento imobiliário, o que ameaça a realização do confronto no estádio.

Após receber uma proposta de R$ 3 milhões de uma empresa interessada na renda da partida, a diretoria rubro-negra decidiu transferir o jogo da Ilha do Retiro para a Arena. O acordo foi assinado no dia 30 de julho, garantindo ao Sport o mando de campo e o controle da operação de jogo. Valores já foram pagos. O documento também prevê que a torcida do Flamengo tenha acesso aos setores Norte Superior e Norte Inferior do estádio.

O problema, porém, surgiu com a confirmação do evento imobiliário marcado para os dias 13 e 14 de novembro, no mesmo local. Agora, o Sport tenta remarcar a partida para outra data, evitando o conflito. Segundo o contrato divulgado pelo jornalista Venê Casagrande, uma eventual quebra implicaria multa de 20%, cerca de R$ 600 mil.



Procurado pela reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, informou que se reuniu com o Sport para tratar sobre a possível mudança de data da partida.

Segundo ele, "uma definição ainda depende de um acerto com o Flamengo, envolvido no confronto". Evandro destacou, ainda, que por parte da CBF a alteração da data não deve ser um empecilho, mas que aguarda uma posição oficial dos clubes.

Com documento assinado no fim de julho, o Sport confirma ter recebido propostas para a venda de mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco, mas não chegou a cogitar as possibilidades. De acordo com o Leão, a escolha pela Arena ocorreu exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença de sua torcida.

