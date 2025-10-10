Igor Cariús renova com o Sport e segue no clube até o fim de 2026

Jogador do Sport, Igor Cariús (Rafael Vieira)

O lateral-esquerdo Igor Cariús, de 32 anos, continuará vestindo a camisa do Sport em 2026. O jogador acertou renovação de contrato com o clube rubro-negro, estendendo o vínculo até dezembro do próximo ano. O acordo anterior se encerrava no fim de 2025.



A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco. Cariús está na Ilha do Retiro desde 2023. Ao todo, soma 93 partidas oficiais, com dois gols marcados e dez assistências pelo Leão. Atualmente, o atleta perdeu a titularidade absoluta na posição e ganhou concorrência no lado esquerdo da defesa leonina.

Internamente, a diretoria rubro-negra avaliou positivamente a continuidade do lateral. Porém, a renovação de Igor Cariús vem em momento ruim do Sport. O Leão ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, e precisa de uma reta final histórica, restando 12 jogos para tentar escapar do rebaixamento.

Em setembro de 2023, o defensor foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento em manipulação de resultados. No ano seguinte, Cariús voltou a jogar após 371 dias, participando do acesso do Sport na Série B. Com o novo contrato, o lateral chegará ao quarto ano consecutivo defendendo o Sport, consolidando-se como um dos nomes mais identificados do atual elenco.

