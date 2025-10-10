Com gratuidade para mulheres e crianças, Sport inicia venda ingressos para o duelo contra Ceará

Torcida do Sport (Paulo Paiva / Sport)

O Sport anunciou, nesta sexta-feira (10), a abertura oficial da venda de ingressos para o confronto diante do Ceará, válido pela 28ª rodada da Série A. A partida será realizada na próxima quarta-feira (15), às 19h, na Ilha do Retiro.

Em alusão ao Outubro Rosa e ao mês das crianças, o Leão liberou a entrada gratuita para mulheres e crianças de até 12 anos e 11 meses no setor da Arquibancada Frontal, com acesso exclusivo pelo portão 7. Para garantir o benefício, é necessário ter o cadastro de biometria facial no sistema do clube e realizar o check-in online, sujeito à disponibilidade de ingressos. Nos demais setores, a gratuidade para crianças será válida até os 7 anos e 11 meses.

Além da gratuidade, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes. O primeiro lote, com valores promocionais a partir de R$ 20, estará disponível até às 18h59 da terça-feira (14). A partir das 19h do mesmo dia, os ingressos passam a ser vendidos pelo valor padrão.

A venda será iniciada de forma escalonada, começando às 9h desta sexta-feira (10) para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Às 14h, será liberada para os sócios do plano Rubro-Negro; às 16h, para os planos Leão e Leão de Todos; e, a partir das 18h, o público geral e os visitantes também poderão adquirir suas entradas.

O check-in online também está disponível para os sócios adimplentes, conforme o plano contratado. Sócios da categoria 87 têm acesso liberado a todos os setores do estádio, enquanto os demais podem realizar check-in em áreas específicas.

O clube também informou que o estacionamento da Ilha do Retiro estará disponível no dia do jogo a partir das 12h, exclusivamente para quem adquirir o ticket com antecedência. A venda para sócios será iniciada na segunda-feira (13), às 12h, pelo valor de R$ 30.



Serviço de jogo detalhado para Sport x Ceará! As equipes se enfrentam na próxima quarta e, para a partida, mulheres e crianças têm entrada gratuita na Arquibancada Frontal. Confira como fazer a retirada: https://t.co/o9h8NH5wse — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 10, 2025

VALORES DE INGRESSOS

Promocional

Cadeira Central: R$ 70

Cadeira Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20

Arquibancada Frontal: R$ 30

Valor promocional até às 18h59h da terça-feira (14)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Sede: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 50



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 100



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50



Visitante:

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

