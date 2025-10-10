Com gratuidade para mulheres e crianças, Sport inicia venda ingressos para o duelo contra Ceará
Publicado: 10/10/2025 às 12:08
Torcida do Sport (Paulo Paiva / Sport)
O Sport anunciou, nesta sexta-feira (10), a abertura oficial da venda de ingressos para o confronto diante do Ceará, válido pela 28ª rodada da Série A. A partida será realizada na próxima quarta-feira (15), às 19h, na Ilha do Retiro.
Além da gratuidade, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes. O primeiro lote, com valores promocionais a partir de R$ 20, estará disponível até às 18h59 da terça-feira (14). A partir das 19h do mesmo dia, os ingressos passam a ser vendidos pelo valor padrão.
A venda será iniciada de forma escalonada, começando às 9h desta sexta-feira (10) para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Às 14h, será liberada para os sócios do plano Rubro-Negro; às 16h, para os planos Leão e Leão de Todos; e, a partir das 18h, o público geral e os visitantes também poderão adquirir suas entradas.
O check-in online também está disponível para os sócios adimplentes, conforme o plano contratado. Sócios da categoria 87 têm acesso liberado a todos os setores do estádio, enquanto os demais podem realizar check-in em áreas específicas.
O clube também informou que o estacionamento da Ilha do Retiro estará disponível no dia do jogo a partir das 12h, exclusivamente para quem adquirir o ticket com antecedência. A venda para sócios será iniciada na segunda-feira (13), às 12h, pelo valor de R$ 30.
Serviço de jogo detalhado para Sport x Ceará! As equipes se enfrentam na próxima quarta e, para a partida, mulheres e crianças têm entrada gratuita na Arquibancada Frontal. Confira como fazer a retirada: https://t.co/o9h8NH5wse— Sport Club do Recife (@sportrecife) October 10, 2025
VALORES DE INGRESSOS
Promocional
Cadeira Central: R$ 70
Cadeira Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20
Arquibancada Frontal: R$ 30
Valor promocional até às 18h59h da terça-feira (14)
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Sede: R$ 60
Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 120
Arquibancada Frontal: R$ 100
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Visitante:
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)